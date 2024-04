¿El voto extranjero está en riesgo? Mexicanos son excluidos de la inscripción para emitir el sufragio

Por medio de las redes sociales, los mexicanos en el extranjero están reclamando que su incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) ha sido cancelada sin ningún motivo.

Como es el caso de la periodista que vive en París, Gabriela Cambero, quien afirmó que le llegó un correo donde le notifican que le están 'quitando' su derecho a votar en las próximas elecciones del 2 de junio.

Mexicana asegura que el voto extranjero está en riesgo

“Hoy me desperté y leí el correo del INE en el que me retiraban mi confirmación de inscripción al padrón electoral de mexicanos en el extranjero (sin explicación alguna) y me salieron lágrimas de rabia. Más aún al aprender que es algo que le está pasando a miles de mexicanos en todo el mundo”, detalló en un video.

A su voz se sumaron más connacionales que les pasó lo mismo y que mostraron el correo que les habían enviado: “A mi me pasó igual”, “A mi y varios amigos también (les llegó el correo), “¡A mi también! Pensé que era algo de mi solicitud que no estaba correcto, pero veo que no es así”, “Exijo mi derecho a votar”, fueron parte de los reclamos de otros mexicanos.

INE atenderá quejas

Ante los reclamos de los mexicanos en el extranjero por el correo que están recibiendo, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó un mensaje donde dijo que atenderá los casos para aclarar la situación de los registros de cada una de las personas.

“El personal del INE atenderá las solicitudes de aclaración para analizar cada caso, ofrecer respuesta sobre la notificación recibida y orientar, en su caso, sobre el procedimiento a seguir para que pueda quedar inscrito. La ciudadanía residente en el extranjero podrá comunicarse a la línea INETEL 1 (866) 986 8306 desde Estados Unidos sin costo o al +52 (55) 5481 9897 desde otros países, o bien al 55 57 28 27 00, ext. 350176, 391002, 372162, 350585 a. También puede escribir al correo [email protected], donde deberán incluir nombre completo y folio de seguimiento de solicitud de registro en la LNERE”, detalló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FALLECEN LOS SIAMESES LORI Y GEORGE, LOS GEMELOS MÁS LONGEVOS DEL MUNDO