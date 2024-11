Elecciones Estados Unidos 2024: Cuándo y a qué hora anuncian quién será el Presidente

Estados Unidos está presenciado una de las elecciones más virales en su historia, Donald Trump y Kamla Harris están empatados para la elección a la presidencia de Estados Unidos.

Los resultados se concentrarán a partir de las 22:00 PM del día de hoy, martes, 5 de noviembre, aunque existen posibilidades que esto no termine el día de las elecciones.

El tiempo para conocer quién será la nueva cabecilla de los Estados Unidos dependerá del conteo que se haga en 7 distritos que son clave para definir los resultados de las votaciones:

Pennsylvania: 19 electores

Georgia: 16 electorales

Carolina del Norte:16 electores

Michigan: 15 electores

Arizona: 11 electores

Wisconsin: 10 electores

Nevada: 6 electores

Por la importancia que tienen estos distritos, estos tienen un horario de cierre de comicios, pues se sabe cuánto tiempo tomará para sumar los sufragios, aunque todo puede demorarse.

¿Cuáles son los horarios en los que los siguientes distritos definen la elección presidencial?

Arizona: 22:00 horas

Carolina de Norte: 20:00 horas

Georgia: 20:00 horas

Pennsylvania: 21:00 horas

Michigan 22:00 horas

Wisconsin: 22:00 horas

Estos distritos funcionan como pieza clave de los resultados de estas elecciones, si es que no se presentan situaciones inesperadas o extraordinarias.

El ganador deberá ser anunciado a la medianoche del día de hoy, antes de llegar a las 3:00 AM, se conocerán los resultados en los otros distritos de Estados Unidos, con estos horarios:

Indiana, Kentucky Virginia, Vermont y Carolina del Sur: 20: horas (hora del este)

Virginia del Este y Ohio: 20:30 horas (hora del este)

Alabama, Oklahoma, Tennessee, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Massachusetts, New Jersey, Florida, Maine (2 distrito), Illinois, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland y Washington DC: 21:00 horas (hora del este)

Arkansas: 21:30 horas (hora del este)

Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Kansas, Texas, Louisiana, Nuevo Mexico, Colorado, Minnesota, New York y Nebraska (2 distrito): 22:00 horas (hora del este)

Utah y Montana: 23:00 horas (hora del este)

Idaho, California, Oregon y Washington: 24:00 horas (hora del este)

Hawaii: 01:00 horas del miércoles 06 de noviembre (hora del este)

Alaska: 02:00 horas del miércoles 06 de noviembre (hora del este)

