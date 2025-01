Elon Musk se defiende de críticas por supuestamente hacer saludo nazi

Elon Musk ya salió a defenderse luego de las críticas que se llevó por aparentemente hacer un saludo nazi durante la toma de posesión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que sus detractores necesitan “mejores trucos” para atacarlo.

Elon Musk realizó un saludo tipo nazi durante investidura de Trump/X|



El titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental y a la vez dueño de Tesla y X (antes Twitter), se robó los reflectores en el desayuno de la investidura presidencial, pues mientras concluía su discurso en el escenario diciéndole a Trump “Gracias, mi corazón se va a ti. Es gracias a ti que el futuro de la civilización está asegurado”, hizo una seña muy parecido a un mensaje nazi.



Elon Musk en un par de ocasiones con la palma derecha abierta se tocó el pecho, a la altura del corazón, para luego extender el brazo al máximo con la mano abierta, haciendo recordar al dictador alemán Adolf Hitler.

Musk es parte del gabinete del Presidente Trump/AP|



Esta escena se volvió viral, generándole un sinfín de críticas al multimillonario, que mediante un mensaje en X trató de defenderse diciendo: "Francamente, necesitan mejores trucos sucios. El ataque de que 'todo el mundo es Hitler' está agotado", escribió Elon Musk.



Incluso siguió defendiéndose y tratando de minimizar su señal, retomando un tuit en el que se muestran capturas de pantalla de otros políticos estadounidenses como Barack Obama, Hillary Clinton y Kamla Harris haciendo poses similares a las de él.

The legacy media is pure propaganda.



You are the media now. https://t.co/lgkIbzcAZP

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025