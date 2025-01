Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., se pronunció sobre su relación con su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar, desmintiendo rumores de enemistad. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje sincero sobre las comparaciones y especulaciones que han circulado.

Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., habló sobre su relación con su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar. | RS |

Majo Aguilar confirma distanciamiento con Pepe Aguilar y Ángela Aguilar

La cantante Majo Aguilar aclaró en TikTok los rumores sobre una supuesta rivalidad con su prima y el distanciamiento familiar. Confirmó que no tiene una relación cercana con Pepe y Ángela Aguilar, pero enfatizó que no hay animosidad entre ellos. Además, pidió que se detuvieran los comentarios negativos hacia su familia.

“Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad. También voy a ser muy directa porque las cosas han llegado a un nivel donde necesito ser lo más transparente posible”.



Majo aclaró que, a pesar de los comentarios en redes sociales sobre una posible rivalidad, su situación es diferente.

“Hace algunos años dejé de tener comunicación frecuente con mi familia. No tenemos una relación cercana actualmente, pero eso no significa que no sean importantes para mí”.

La cantante manifestó su malestar por los comentarios que se hacen sobre su prima Ángela Aguilar en sus publicaciones en redes sociales.

"Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios. Les pido, por favor, que dejemos de lado las comparaciones y el odio. No benefician a nadie y solo generan más divisiones”.



A pesar de los rumores y comentarios negativos, Majo reafirmó su amor por su familia.“Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, el cariño lo tengo. Siempre recordaré con amor las reuniones familiares que tuvimos durante mi adolescencia”

