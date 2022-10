Elon Musk: Visitó Nuevo León; analiza invertir en el estado del norte

Elon Musk volvió a ser tendencia en México. Y es que el empresario estuvo de visita en el país el pasado fin de semana, donde incluso fue fotografiado junto al Subsecretario de Economía, Emmanuel Loo, y con Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García.

Sin embargo, el CEO de Tesla no vino al país de vacaciones, y es que de acuerdo con los reportes, el empresario se encuentra analizando invertir en Nuevo León en busca de reforzar su cadena de suministros para sus compañías.

Este lunes el Gobierno del estado del norte del país confirmó que la visita de Musk fue por esa razón, sin embargo, se negaron a dar detalles sobre las inversiones que realizará debido a un acuerdo de confidencialidad con las autoridades y empresarios locales.

"No puedo hablar del asunto, así como de posibles inversiones. No sabemos todavía (...) no podemos hablar más del tema porque tenemos un convenio de confidencialidad. Estamos viendo todavía, estamos analizando que se puede hacer. Es algo para bien, obviamente", mencionó Iván Rivas, titular de la Secretaría de Economía.

