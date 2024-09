¿En dónde? Anuncian bono de 14 mil pesos para pensionados y jubilados durante septiembre

Las autoridades de una entidad confirman que harán el pago de un bono alimentario por la cantidad de 14 mil pesos durante el mes de septiembre, conoce de qué estado se trata.

El gobierno estatal de Sonora hará el pago del mismo mes de septiembre de 14 mil pesos. Esta cantidad de dinero será para pensionados y jubilados que esperaban desde hace algún tiempo esta resolución.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó el pago de este monto que se realizará en este mes para el beneficio de pensionados y jubilados tras varias protestas y negociaciones, durante un evento.

Esta medida estatal dará visibilidad a este sector de la población y se espera que continúe no solo en la región sino en todo México.

“Este fue el primer problema que tuvimos al iniciar mi gobierno y me da muchísimo gusto que lo resolvamos de manera definitiva. Me dolía el alma verlos protestar, me dolía el alma, y hoy que traemos una respuesta ante ustedes me siento más aliviado que ustedes”. declaró Durazo.

Cumplimos nuestro compromiso con jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo. Reconocemos su invaluable aportación al desarrollo de nuestro estado, por lo que nos aseguramos que sus derechos sean respetados. pic.twitter.com/Y7uB1sXGZo — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 4, 2024

¿Por qué las personas protestaron?

El programa “Entrega de Complemento Alimentario a tu Pensión” fue implementado como una solución al recorte de vales de despensa que sufrieron los pensionados del ayuntamiento a finales del año 2021.

Este monto beneficiará a 676 pensionados y jubilados que sirvieron para el gobierno de ese estado.

El monto de 14 mil pesos es fijo y será entregado a todos los beneficiarios que se encuentren en el padrón de manera automática por lo que hay un trámite que se debe hacer para obtenerlo.

Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con los ex trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo. Hoy entregamos el complemento alimentario para mejorar las condiciones de vida de las familias de jubilados y pensionados. ¡En Sonora hay justicia social! pic.twitter.com/NiWd6o44RF — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 4, 2024

