En Puebla, familias presuntamente fueron estafadas en un hotel con paquetes de cena para el 15

Se ha denunciado un presunto fraude en el hotel Villas Arqueológicas, ubicado en San Andrés Cholula. Los empresarios de este establecimiento habían prometido una celebración patriótica excepcional, que incluía comida y música; sin embargo, según los testimonios de los asistentes, la experiencia no cumplió con dichas expectativas.

Denuncia presunto fraude en Hotel de Puebla

Después de las 22:00 horas de ayer, diversas personas comenzaron a manifestar su descontento en las redes sociales en relación con la inadecuada organización del evento realizado en las instalaciones del hotel Villas Arqueológicas.

En un video difundido, se evidencia la insatisfacción de los asistentes, quienes denunciaron haber sido engañados tras haber pagado casi mil pesos por cada boleto. Solicitaron el reembolso de las entradas, argumentando que no recibieron los servicios prometidos

Solicitaron el reembolso de las entradas debido a que los servicios prometidos no se cumplieron. " Quienes estamos inconformes vamos a ir con el contador Martín (hotel), para ver el tema y los que no pues pueden quedarse, porque no les vamos a arruinar la noche, porque hay quienes si están a gusto con los alimentos, pero hay quienes no y nos formaremos para hablar con el contador”, externó una asistente inconforme

Pesados los ánimos en el hotel #VillasArqueológicas decenas de personas están exigiendo un reembolso de sus pagos. Hay gente que pagó hasta 20 mesas y vino de otros estados a pasar las fiestas en #Puebla y resultaron estafados. Así el caos en San Andrés #Cholula mientras… pic.twitter.com/ShCUv32NXi — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 16, 2024

.

En un evento en el hotel Villas Arqueológicas de San Andrés Cholula, donde se esperaba la presentación de la Sonora Dinamita, los asistentes se quejaron de la mala organización y la calidad de la comida, que fue considerada en mal estado. Esto generó un ambiente tenso y descontento público, ya que el evento no cumplió con las expectativas a pesar de los altos precios de entrada: 950 pesos por adulto y 300 pesos por niño.

El hotel VIllas Arqueológicas ha emitido un vale para reembolsar a aquellos individuos que no pudieron disfrutar de la Noche Mexicana debido a problemas de organización. El gerente ha comunicado que actualmente dispone de un monto total de 12,000 pesos en efectivo y que los reembolsos se llevarán a cabo el próximo martes.

Un supuesto vale para reembolsar el dinero es lo que el hotel #VillasArqueológicas le dio a la gente que no pudo disfrutar de la noche mexicana debido a la falta de organización. El gerente del sitio dice a los afectados que solo cuenta con 12 mil pesos en efectivo y con su href="https://t.co/8DcBysayw>pic.twitter.com/8DcBysay3w — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 16, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Por lluvias, suspendieron la ceremonia del Grito en el EDOMEX: ¿Qué municipios afectó?