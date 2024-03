¿Eres mexicano? Puedes conquistar mujeres polacas, sin problema

Ser un hombre mexicano es garantía de ser atractivo para las mujeres polacas, así lo aseguró una chica de dicha nacionalidad, quien explicó que cualquier hombre nacido en México puede ir a Polonia y conquistar a cualquier mujer.

De acuerdo a la información que se publicó en ‘Extranjeros por el mundo’ (en Facebook), la mujer polaca (que no reveló su identidad), consideró que los hombres mexicanos son atrevidos, amorosos y caballerosos, y por eso todas las polacas se sienten atraídas.

“Los mexicanos son mucho más atrevidos, más acelerados que los polacos, los hombres de mi país son más tímidos y cuando quieren ligar a la chava, no dicen nada, y el mexicano, son más abiertos y no les da pena hablar, son muy caballerosos. Existe la expresión de describir el caos en polaco, se dice: ‘Total deMexique’ y se refiere a un caos, es una idea que tenía de los mexas.

“Los mexicanos bailan muy sexy en general, o sea, teniendo la sangre latina, ya lo llevan en el cuerpo, los movimientos, no todos obviamente, pero aunque no sea tan bailarines no les da pena aprender como los polacos no son tan buenos bailarines”, expresó la mujer.

