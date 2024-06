En una entrevista, Eric Dane, famoso por interpretar al Dr. Mark Sloan en 'Anatomía de Grey', explicó por qué decidió dejar la serie en la novena temporada. A pesar de ser un personaje querido, su partida tomó por sorpresa y dejó desilusionados a los fans.

¿Por qué salió Eric Dane de la serie Grey's Anatomy?

Dane explicó en una conversación con Dax Shepard en el podcast 'Armchair Expert' que su salida de la serie no fue completamente voluntaria, sino que se debió a problemas personales y profesionales, incluyendo adicción al alcohol y las drogas.

"Tenía problemas (con las drogas). Pero no me echaron por eso, aunque pueda haber influido en mi despido de la serie." dijo el actor.

El salario de Dane en 'Anatomía de Grey' aumentó significativamente después de varios años, lo que representaba un costo elevado para la cadena ABC.

“Yo estaba luchando. No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó. Estaba empezando a convertirme, como la mayoría de estos actores que han pasado un tiempo significativo en el programa, en alguien muy caro para la cadena”, dijo.

“Y la cadena sabe que el programa va a hacer lo que tiene que hacer independientemente de quién mantenga en él: mientras tengan a Grey, estará bien”

Los productores y Shonda Rhimes, creadora de 'Anatomía de Grey', decidieron que era el momento adecuado para cerrar el ciclo del personaje de Dane. Sin embargo, Dane expresó su agradecimiento hacia Rhimes.

“Nos protegió ferozmente. Nos protegió públicamente, nos protegió en privado… Amo a Shonda Rhimes y ella me protegió, pero probablemente me despidieron. No fue algo así como 'Estás despedido', sino más bien 'No vas a volver'”​.

El actor estuvo sobrio por varios años antes de entrar a la serie, pero tuvo una recaída durante una huelga en 2007. Su personaje en Grey's Anatomy, el Dr. Mark Sloan, muere en un accidente aéreo al final de la temporada 8. Aunque sobrevivió a ese episodio, su personaje fallece al comienzo de la temporada 9. Hizo una aparición especial en la temporada 17 junto a Chyler Leigh, quien interpretó a su interés amoroso en pantalla y también murió en el accidente.

