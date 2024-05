¿Es día oficial de descanso el 10 de mayo, Día de las Madres en México?

El día 10 de Mayo es el Día de las Madres, una fecha importante que se considera como un día con gran relevancia cultural en todo el país y de acuerdo al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México, nuestro país, fue el primer país en todo Latinoamérica en conmemorar este día. A pesar de esto, durante mucho tiempo se ha puesto en debate sobre si es una fecha que debe considerarse como día feriado en México. En ciertos lugares del país, distintas empresas permiten que las trabajadoras que son madres puedan tomar este día como descanso laboral con goce de sueldo, y en instituciones educativas como kinders y primarias realizan festivales y/o actividades celebrando a las madres.

¿Es el Día de las Madres un día oficialmente feriado en México?

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la máxima ley de derecho laboral en México, establece que el 10 de mayo no se toma como un día de descanso laboral, es un día que se excluye en el calendario oficial, lo que significa que es un día que se desarrollará laboralmente como cualquier día que no sea feriado. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, existen posibles excepciones en esta fecha, los empleadores podrán tener posibles consideraciones con todas las empleadas que sean madres si se verifica personalmente. Existe una ley de trabajo (Artículo 170) por la LFT, que establece que las mujeres, contarán con un descanso de 6 semanas en su proceso de embarazo y otras 6 semanas de recuperación en el proceso de su postparto. Además, en caso de adopción de un infante podrán tener un descanso de 6 semanas con goce de sueldo. Hasta el momento la decisión de que el 10 de mayo sea un día oficialmente como un día no laboral no es completamente una realidad, sin embargo, se busca flexibilizar las actividades durante ese día para que todas las madres puedan pasar un día especial con su familia.

Conoce cuales son los actualmente los días de descanso laboral oficiales por el artículo 74 de la ley federal de trabajo:

El 1o. de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1o. de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de septiembre en conmemoración del 20 de noviembre

