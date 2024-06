Esta es la razón por la que Alfredo Adame fue a parar a 'El Torito'

Desde su participación en ‘La Casa de los Famosos’ no sabíamos nada de Alfredo Adame hasta ahora que fue detenido por agresivo.

Y es algo que no nos extraña, pues todo mundo ha visto sus videos donde sale insultando a la gente y peleándose en plena calle, donde, por cierto, nunca ha ganado un round.

Adame se entrega voluntariamente

Fue por medio de sus redes sociales, que el mismo conductor dio a conocer que estaría encerrado en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como ‘El Torito’.

“Qué tal amigos, buenos días. No me lo van a creer a dónde voy. Voy al centro de reclusión temporal llamado el ‘Torito’ aquí en la Ciudad de México", detalló.

¿Por qué está en ‘El Torito’ Alfredo Adame?

En el video que publicó en sus cuentas, Alfredo explicó que su problema fue porque le mentó la madre a un periodista, del cual no dijo nombre, y una jueza determinó una sanción de algunas horas.

“Me tengo que meter seis horas, porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso sies horas de arresto. Entonces, ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme sieis horas al ‘Torito’. Si no escuchan de mí en la mañana, hasta la tarde me comunico”, finalizó.

De acuerdo con varios medios de comunicación, el problema del que habla el actor fue el que tuvo hace dos años con Gustavo Adolfo Infante, pero hasta el momento eso no ha sido confirmado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL POPOCATÉPETL CON LOS OVNIS? ESTO DICEN CIENTÍFICOS DE HARVARD