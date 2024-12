Estas son las recomendaciones para ahorrar energía y evitar accidentes con tus luces de navidad

Las épocas decembrinas están cerca y las tradiciones de decorar el hogar con luces y adornos, sin embargo, estas decoraciones también pueden incrementar el consumo de electricidad y hasta el riesgo de accidentes como cortocircuitos e incendios.

Para evitar sorpresas, es importante tomar precauciones tanto para ahorrar energía como para garantizar la seguridad en el hogar.

¿Qué tipos de luces navideñas hay?

Existen dos tipos de luces navideñas: las incandescentes y las LED; por un lado, las luces incandescentes, aunque brindan una luz cálida y atractiva, son menos eficientes en términos energéticos, pues consumen entre 0.06 y 0.1 vatios por bombilla por hora.

También están las luces LED, que son más eficientes, consumiendo solo entre 0.005 y 0.01 vatios por bombilla, lo que representa un ahorro significativo en el consumo energético.

Las luces LED tienen una vida útil más larga y generan menos calor, lo que las hace más seguras, y también son más económicas en cuanto a consumo.

Sin embargo, los expertos recomiendan optar por estas luces en lugar de las tradicionales para reducir el impacto en la factura eléctrica y minimizar los riesgos de accidentes.

Consejos para reducir el consumo energético y prevenir accidentes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y expertos en seguridad recomiendan seguir ciertas pautas para evitar un aumento en el consumo de energía y garantizar que la decoración navideña no cause problemas.

Consejos para evitar accidentes en tu hogar con las luces

Desconectar las luces durante la noche: Dejar las luces encendidas durante toda la noche no solo aumenta el consumo de energía, sino que también eleva el riesgo de incendios.

Utilizar temporizadores automáticos: Para no tener que preocuparse de apagar las luces manualmente, los temporizadores automáticos son una excelente opción. Estos dispositivos aseguran que las luces se apaguen después de un tiempo determinado, optimizando su uso y reduciendo el tiempo de encendido innecesario.

Verificar la calidad de las luces: La calidad de las luces es crucial para evitar accidentes. Mario Cosme Gallardo, coordinador de Protección Civil en Ahome, alertó sobre los peligros de las luces de baja calidad, especialmente aquellas adquiridas en el comercio informal.

No sobrecargar las conexiones eléctricas: Es importante evitar conectar demasiadas series de luces a un solo enchufe, ya que esto puede generar sobrecargas. Las cajas de las luces suelen especificar cuántas series se pueden conectar de manera segura, y seguir estas indicaciones es crucial para prevenir accidentes.

Optar por decoraciones no eléctricas: Si desea reducir el consumo de energía, considere usar adornos que no requieran electricidad, como velas decorativas (siempre con precaución) o figuras navideñas. Esto no solo reducirá el consumo energético, sino que también diversificará su decoración.

La CFE señala que el uso de otros aparatos eléctricos, como microondas, calefactores y televisores, puede incrementar entre un 30% y un 40% el consumo de energía durante la temporada invernal, también se recomienda evitar el uso excesivo de iluminaciones exteriores, ya que este hábito puede elevar hasta un 30% el consumo de energía.

Por lo tanto, es esencial ser consciente del uso de estos dispositivos y optar por alternativas más eficientes para reducir el impacto en el recibo de luz.

Si bien el gasto adicional puede parecer pequeño, con el tiempo puede acumularse y convertirse en un gasto significativo si no se toman medidas para controlar el consumo energético.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Google Photos tendrá su versión de Spotify Wrapped