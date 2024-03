¡Estoy cansado, jefe…! Dr. Simi anuncia el final de su carrera

Vaya sorpresa que acaba de anunciar el Dr. Simi debido a que se retira de los escenarios, como lo suelen hacer los famosos después de una pronunciada carrera.

Por medio de sus redes, la botarga se dijo cansada luego de que lo han estado aventando de un lado para otro en diferentes festivales y conciertos. Además, que su imagen también acompañó a la gente en diferentes desastres naturales y emergencias en todo el país.

“Como ustedes saben, en los últimos años he estado presente en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”, detalló.

¿Por qué se retira el Dr. Simi?

El personaje del Dr. Simi explicó que está agotado, por lo que dejará a la gente descansar de su imagen por un tiempo indefinido. Pero no dio más detalles de los motivos específicos del retiro.

“Pero como saben, todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstar han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento. ¡Estoy cansado, jefe! Es por eso que les aviso que a partir del día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales”, finalizó.

Fans no le dan permiso de retirarse

Ante su anuncio, sus fieles seguidores no pudieron creer lo que estaban escuchando. Algunas personas piensan que se va sólo por este periodo vacacional de Semana Santa. Otros de plano no aceptan su renuncia, dado que como en todo trabajo debe de avisar 15 días antes.

“¿Cómo que te vas? Tienes que avisarnos con 15 días de anticipación”, “¡Oh! ¿Y ahora quién podrá bailarnos?” y “Nooo, Simi, debes entender que ya tenemos apego emocional hacia ti”, fueron parte de los comentarios.

