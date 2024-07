Exnovia de Werevertumorro le manda mensaje a la nueva pareja del influencer: “Te lo regalo”

Si bien ya desde hace varios meses fue pública su separación, Fernanda Blaz nuevamente habló de su exnovio Werevertumorro e incluso le mandó un mensaje a la nueva novia del influencer, Sofía Zavala, diciéndole “te lo regalo”.

Fue durante una transmisión en vivo en redes sociales que al parecer Fernanda Blaz se percató que entre sus espectadores estaba la nueva novia de Werever, por lo que le mandó un sarcástico mensaje.

“Sofi, ya te vimos bebé, qué bueno que te lleve a pasear, qué bueno, que Dios los bendiga, yo te lo regalo”, dice la también generadora de contenido.

Sin embargo, la tiradera no paró ahí, ya que posteriormente dijo que fue gracias a que ella abandonó a Montiel, que se pudo hacer pública su relación con Sofía Zavala.

“¿Por qué crees que me fui yo de la casa? si no, yo ahí seguiría y tú seguirías como moto robada, escondida, entonces, mira mejor ya bebé, ya tranquila, relájate, ya no te metas conmigo, mejor haz tu vida y déjenme a mí, yo ando bien contenta y bien feliz sin una garrapata que me esté chupando”, agregó.

Dice que Werevertumorro el fue infiel

Aunque ya lo había dicho en ocasiones anteriores, Fernanda Blaz reiteró que Werevertumorro le fue infiel, sin embargo, ella dice que no se había dado cuenta.

“Yo me enteré que estaba ya con alguien más cuando cortamos y eso fue lo que les digo que me impactó, o sea, el darme cuenta que ya llevaba más de dos años y medio con la persona que está. No tuviste los huevos de decirme ‘no quiero estar contigo, quiero estar con alguien más’, lo poco hombre que a veces son las personas, el no tener palabra, el no tener compromiso, el no ser firmes.

“Yo la neta vivía en una realidad, alterna, pensaba que la persona con la que estaba era super linda y cuando te das cuenta que al final tenía una doble vida y no era quien pensabas, pues ha sido muy difícil. Lo difícil es entender por qué nunca me di cuenta, eso ha sido muy difícil para mí (…) Yo confiaba, estaba enamorada”, declaró.