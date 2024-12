Expulsan a Adrián Thiam de Gran Hermano por acoso a Maica Benedicto

Adrián ha recibido críticas por su comportamiento en "Gran Hermano", lo que ha llevado a seguidores a pedir su expulsión. Su conducta incluye gritos y amenazas hacia Óscar y Ruvens, además de comentarios machistas hacia Maica, quien lo ha rechazado. La situación se volvió tan grave que la organización tuvo que interrumpir la transmisión en una ocasión.

Expulsan a Adrián Thiam de Gran Hermano

En la gala de hoy 5 de diciembre de 'Gran Hermano 19', el programa comenzó de manera seria, sin música ni ambiente festivo, bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez. Este inicio inusual se debió a la expulsión disciplinaria de Adrián Thiam por un comportamiento inapropiado hacia Maica Benedicto, lo que generó críticas en redes sociales.

"En la casa ha ocurrido algo muy serio, algo que nos ha obligado a modificarlo y que, irremediablemente, también nos lleva a parar la votación", anunció Vázquez.

El presentador mostró un recopilatorio que destacaba un comentario machista de Adrián hacia Maica Benedicto, lo que llamó la atención de los concursantes.

"Es inadmisible e intolerable. Si vuelve a darse una situación así dentro de la casa, la persona que lleve a cabo este acto será expulsada disciplinariamente de forma inmediata".

El programa reveló que Adrián se acercó de manera inesperada a Maica, pegando su cara a la de ella, a pesar de que ella había expresado su incomodidad.

"Esta actitud intolerable de Adrián, lleva a la organización de 'Gran hermano' a expulsarlo disciplinariamente", comunicó entonces Vázquez.

El Código de Conducta de Gran Hermano es claro y se les informa a todos los concursantes antes de entrar en el programa. La integridad de todos y la invasión del espacio personal son derechos que hay que respetar, y en Gran Hermano los llevamos por bandera. #GHGala14 pic.twitter.com/HbFFfPifVo — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

Después de un anuncio publicitario, el presentador se conectó con el confesionario para mostrar a Adrián unas imágenes antes de informarle sobre la decisión de la organización del reality.

"Invades el espacio de Maica a pesar de que antes te comenta que le incomoda que te acerques tanto. De hecho, deja bien claro que esa actitud no le gusta y, aún así, haces caso omiso (...) Ella manifiesta en todo momento su incomodidad antes de que pase, durante y después. Aunque esta actitud inadecuada tiene peso por sí misma, recuerda que hace unas semanas hiciste un comentario fuera de lugar a Maica y te advertimos seriamente que no pasaríamos ninguna más, y lo has vuelto a hacer."

La voz enfatizó que la integridad de las personas y el respeto por el espacio personal son derechos fundamentales que deben ser respetados, y que en "Gran Hermano" se promueven estos principios.

"Están terminantemente prohibidas las actitudes que comprometen la dignidad de una persona y más aún, cuando la persona manifiesta que algo le hace sentir incómoda. Y tú, Adrián, has pasado estas líneas rojas en varias ocasiones".

Vázquez informó a sus compañeros sobre la expulsión de Adrián, mencionando que su comportamiento inadecuado la noche anterior tuvo serias consecuencias.

"Me habría gustado arrancar de otra manera, pero anoche uno de vosotros tuvo un comportamiento muy inadecuado, un comportamiento que ha tenido serias consecuencias".

En redes comparan a Adrián Thiam con Adrián Marcelo

En las redes sociales, tras la viralización de los videos de Adrián Thiam acosando a la participante Maica Benedicto, los usuarios no tardaron en establecer comparaciones entre este participante y el exparticipante Adrián Marcelo del reality show "La Casa de los Famosos 2 México". Esto se debe a que Marcelo, en diversas ocasiones, realizó comentarios machistas hacia sus compañeras del programa, tales como Gala Montes y Briggitte Bozzo, lo que culminó en su salida del mismo y en una posterior viralización en las redes sociales.

