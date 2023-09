Extrabajador denuncia abuso por parte de 'La Casa de Toño'

Un video publicado en la popular plataforma de TikTok por un usuario que se hace llamar "El Mesero" ha causado un gran alboroto en las redes sociales, arrojando luz sobre las condiciones laborales en el conocido restaurante mexicano, La Casa de Toño. En el video, que fue compartido el 22 de septiembre, "El Mesero" detalló abusos sufridos por los empleados del establecimiento, desencadenando miles de críticas y preocupaciones en las redes.

En su relato, el denunciante comenzó por describir una situación en la que su hora de comida no podía ser disfrutada plenamente, ya que los supervisores estaban atentos para asegurarse de que regresara al trabajo inmediatamente después de terminar su comida.

"Te pagan muy bien, ganando alrededor de 12 mil pesos mensuales, pero el problema radica en las jornadas laborales que duran 12 horas y en la falta de descanso. Solo se te permite una breve hora para comer, durante la cual eres instado a volver a trabajar en cuanto terminas tus alimentos", lamentó.

Uno de los aspectos más controvertidos de su denuncia fue cuando mencionó que al comenzar a trabajar en el restaurante, se les obliga a coser todas las bolsas de sus uniformes para evitar posibles hurtos.

"No se nos permite portar efectivo, y las bolsas de nuestros uniformes deben estar cosidas para impedir el robo de propinas. Además, se nos cobra por el uniforme y por otros gastos relacionados", agregó.

El denunciante expresó su indignación al afirmar que la famosa cadena de restaurantes trata a sus empleados como "esclavos" y sugirió que el nombre del lugar debería ser "Esclavos de Toño" en lugar de "Casa de Toño".

El video se volvió viral, acumulando más de 4 millones de reproducciones, lo que llevó a los internautas a plantear numerosas preguntas e inquietudes. Como respuesta, el ex empleado publicó un segundo video.

"En una ocasión, me obligaron a quitarme los zapatos para comprobar si no estaba robando propinas. También me pidieron que llevara mi comida en un recipiente transparente para evitar posibles robos. Además, el restaurante emplea un guardia de seguridad con detector de metales, como si estuviéramos en un aeropuerto, o trata a los empleados como delincuentes", continuó.

Finalmente, "El Mesero" reveló que los meseros se ven obligados a mantener una actitud amable en todo momento, ya que cualquier queja en su contra puede resultar en la pérdida de todas sus propinas mensuales.

Tras la publicación de estos videos, los internautas han instado a La Casa de Toño a emitir una respuesta a estas acusaciones, aunque hasta el momento, la empresa no ha proporcionado ninguna declaración oficial al respecto. El revuelo en las redes sociales continúa en aumento a medida que la discusión sobre las condiciones laborales en el restaurante sigue siendo un tema candente.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOLDO 'CAMINANTE': EL NUEVO VIRAL CLIMÁTICO CAUSA SENSACIÓN EN LAS REDES