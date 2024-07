Famosos piden detener la violencia contra el pueblo venezolano

Los enfrentamiento del pueblo venezolano contra las fuerzas del orden por los resultados a favor del presidente Nicolás Maduro en las pasadas elecciones ha dejado varios muerto y cientos de heridos, por eso es que famosos alzan la voz para frenar la violencia.

Por medio de sus redes, personajes como Alicia Machado, Marie Claire Harp o Chino y Nacho se han manifestado en contra de toda represión y piden que se respete el derechos de los ciudadanos.

“Pareciera ser que no nos escuchan… No nos podemos cansar”, dijo entre lágrimas al exmiss Venezuela, Alicia Machado. Por su parte, la conductora que ahora vive en México, Marie Claire, hace un llamado para que ya no haya más muertes: “Genesis, Neomar, Bassil (personas fallecidas en las manifestaciones). Necesitamos su ayuda desde el cielo para arreglar este puto desastre. Protege a mi patria, Dios poderoso. No más muertes”.

Por su parte, los cantantes Chino y Nacho sacaron un comunicado donde dijeron que están a favor de la democracia pero sin violencia, pues eso no arregla el camino de su Venezuela.

“Los actos desproporcionados perpetrados en contra de nuestro pueblo, no representan nuestra voluntad ni nuestro deseo de esclarecer la verdad mediante el justo conteo de los votos de todos los venezolanos que ejercieron su derecho a elegir. Siempre estamos a favor de la democracia sin violencia, la justicia, la unión y al igual que millones de nuestros compatriotas, queremos un cambio. Somos hermanos por encima de ideologías y posturas y promovemos La Paz de nuestra patria”, afirmaron.

El cantante Daniel Sarcos también se expreso: “Un detenido es mucho, un herido es demasiado, un solo muerto es una tragedia. Veo a la gente en la calle exigiendo solo una cosa: transparencia electoral".

