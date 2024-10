Festival Hipnosis 2024: Checa los horarios en que se presentará cada artista

El festival Hipnosis se encuentra más que listo para recibir a todos sus asistentes este sábado 2 de noviembre en el Estadio de Béisbol Fray Nano en la Ciudad de México.

Para este año su cartel está comprendido por Air, Slowdive, The Kills, Higd on Fire y Mildife. Pero además estarán Mdou Moctar, Suuns, Frankie and the Witch Fingers, L’Eclair, Adult, El Shirota, Melody Fields, Laurence-Anne y Demencia Infantil.

Horarios oficiales del festival Hipnosis

Si ya tienes tu boleto en mano, vete alistando porque la gran fiesta comenzará desde medio día, pero debes de ir con mucha energía porque terminará en la madrugada.

Checa los horarios para que te vayas organizando:

Todavía hay boletos

La venta de boletos para Hipnosis 2024 todavía continúa, pues la fecha para el maratón musical será este sábado 2 de noviembre:

Boletos

Progresión General: 2 mil pesos (Acceso general al festival)

Progresión VIP: 3 mil 400 pesos, (Acceso al festival, lugar preferente al escenario, baños, zona de alimentos y barras exclusivas)

