Festival Hipnosis contará con camping: Boletos, sede y fecha

Este miércoles se anunció una edición más del festival Hipnosis, donde uno de sus atractivos será que la gente podrá acampar para disfrutar a más de una docena de bandas alternativas del rock y la electrónica.

Entre su line up se encuentran como cabeza de cartel The Kills, Higd on Fire y Mildife. Pero además estarán Mdou Moctar, Suuns, Frankie and the Witch Fingers, L’Eclair, Adult, El Shirota, Melody Fields, Laurence-Anne y Demencia Infantil.

¿Dónde será el Festival Hipnosis?

Hipnosis tiene preparadas varias sorpresas para todos los asistentes, entre las que destaca una zona de camping, regaderas y espacio para alimentos y bebidas.

Y es que los organizadores eligieron para este año un espacio al aire libre dentro de la Ciudad de México: Club Deportivo La Campana, el cual está en Picacho-Ajusco Km 11.7, Tlalpan.

¿Cuánto cuestan los boletos del Festival Hipnosis?

La venta de boletos para Hipnosis 2024 ya comenzó, pues la fecha para el maratón musical será este 2 de noviembre:

Boletos

Progresión General: 2 mil pesos (Acceso general al festival)

Progresión VIP: 3 mil 400 pesos, (Acceso al festival, lugar preferente al escenario, baños, zona de alimentos y barras exclusivas)

Camping: 850 pesos (Debes de contar con tu boletos para poder acampar)

