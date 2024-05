Blink- 182 anuncia concierto en CDMX: ¿Cuándo y dónde? Aquí te lo contamos

Blink-182 canceló varios conciertos en la CDMX debido a problemas de salud de Mark Hoppus y Tom DeLonge. Sin embargo, se anunció que darán un concierto para reponer los shows cancelados.

¿Cuándo y dónde se presentará Blink-182 en CDMX?

La banda de Pop-punk Blink-182 dará un concierto en la Ciudad de México el 9 de noviembre en el Foro Sol. Tom DeLonge anunció que buscarían reponer los conciertos cancelados en abril y ahora se realizarán en un lugar más grande, el Palacio de los Deportes.

Preventa de los boletos para el conicerto de Blink- 182 en CDMX

La preventa de boletos se realizará el 5 de junio a las 2:00 PM y solo estará disponible para tarjetahabientes de Citibanamex. La venta general, abierta a cualquier tarjeta, será el 6 de junio a las 2:00 PM a través de Ticketmaster.

Precio de los boletos del concierto de Blink-182 en CDMX

Aún no se han revelado los precios oficiales para el concierto de Blink-182. Es posible que se conozcan hasta que comience la preventa Citibanamex.

¿Quién es Blink-182?

Blink-182 es una banda de pop punk originaria de Poway, California, Estados Unidos, formada en 1992. La banda está compuesta por Mark Hoppus (bajo y voz), Travis Barker (batería) y Matt Skiba (guitarra y voz, quien reemplazó a Tom DeLonge en 2015).

La música de Blink-182 se caracteriza por sus letras juveniles, humorísticas y a veces irreverentes, así como por su estilo energético y pegadizo. Son conocidos por éxitos como "All the Small Things", "What's My Age Again?", "I Miss You" y "Adam's Song", entre otros.

Durante la década de 1990 y principios de la década de 2000, Blink-182 fue una de las bandas más populares en la escena del pop punk, y contribuyó significativamente a su crecimiento y popularización. A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes exitosos y han influenciado a numerosas bandas dentro del género del pop punk y el rock alternativo.

