FILUX 2025 CDMX: Todo lo que debes saber del Festival Internacional de las Luces

El Festival Internacional de las Luces (FILUX) 2025 regresa a la Ciudad de México bajo el lema Solo la luz. Se llevará a cabo del 17 al 29 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, a lo largo del Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.

El festival es gratuito y abierto a todo público, ofreciendo una experiencia que combina arte, tecnología y tradición mexicana.

El festival se realiza en CDMX. / FILUX

Principales instalaciones lumínicas de FILUX 2025

FILUX 2025 cuenta con obras destacadas que prometen sorprender al público:

"Guardianes de las Chinampas" de Amauri Sanabria.

"Lepidopter" de Rodrigo Olvera.

"Constelación trenzada" de Colectivo Artsumex.

"Floralia" de Miguel Bolívar

"Diva" de Thomas Voillaume y Jérémy Oury

Entre muchas más.

Floralia de Miguel Bolívar. / FILUX

Recorrido recomendado y mapa de luces en Reforma

Se recomienda caminar sin prisa desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, disfrutar de cada instalación y aprovechar para tomar fotos. El recorrido está pensado para que toda la familia pueda vivir una experiencia mágica en un entorno seguro y accesible.

Mapa. / FILUX

Consejos para disfrutar del festival al máximo

Llevar ropa cómoda y calzado adecuado.

Llegar temprano para evitar aglomeraciones en las instalaciones más populares.

No olvidar cámara o celular para capturar momentos únicos.

Explorar todas las obras, algunas de ellas requieren interacción del público para activarlas.

Oscuridad de Kanek Gutiérrez. / FILUX