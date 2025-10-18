FILUX 2025 CDMX: Todo lo que debes saber del Festival Internacional de las Luces

El Festival Internacional de las Luces (FILUX) 2025 regresa a la Ciudad de México bajo el lema Solo la luz. Se llevará a cabo del 17 al 29 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, a lo largo del Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.
El festival es gratuito y abierto a todo público, ofreciendo una experiencia que combina arte, tecnología y tradición mexicana.
Principales instalaciones lumínicas de FILUX 2025
FILUX 2025 cuenta con obras destacadas que prometen sorprender al público:
"Guardianes de las Chinampas" de Amauri Sanabria.
"Lepidopter" de Rodrigo Olvera.
"Constelación trenzada" de Colectivo Artsumex.
"Floralia" de Miguel Bolívar
"Diva" de Thomas Voillaume y Jérémy Oury
Entre muchas más.
Recorrido recomendado y mapa de luces en Reforma
Se recomienda caminar sin prisa desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, disfrutar de cada instalación y aprovechar para tomar fotos. El recorrido está pensado para que toda la familia pueda vivir una experiencia mágica en un entorno seguro y accesible.
Consejos para disfrutar del festival al máximo
Llevar ropa cómoda y calzado adecuado.
Llegar temprano para evitar aglomeraciones en las instalaciones más populares.
No olvidar cámara o celular para capturar momentos únicos.
Explorar todas las obras, algunas de ellas requieren interacción del público para activarlas.