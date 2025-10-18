FILUX 2025 CDMX: Todo lo que debes saber del Festival Internacional de las Luces

Instalaciones lumínicas, arte interactivo y esculturas gigantes te esperan en esta experiencia gratuita y familiar

18 de Octubre de 2025

El Festival Internacional de las Luces (FILUX) 2025 regresa a la Ciudad de México bajo el lema Solo la luz. Se llevará a cabo del 17 al 29 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, a lo largo del Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.
El festival es gratuito y abierto a todo público, ofreciendo una experiencia que combina arte, tecnología y tradición mexicana.

El festival se realiza en CDMX. / FILUX
Principales instalaciones lumínicas de FILUX 2025

FILUX 2025 cuenta con obras destacadas que prometen sorprender al público:

  • "Guardianes de las Chinampas" de Amauri Sanabria.

  • "Lepidopter" de Rodrigo Olvera.

  • "Constelación trenzada" de Colectivo Artsumex.

  • "Floralia" de Miguel Bolívar

  • "Diva" de Thomas Voillaume y Jérémy Oury

Entre muchas más. 

Floralia de Miguel Bolívar. / FILUX
Recorrido recomendado y mapa de luces en Reforma

Se recomienda caminar sin prisa desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, disfrutar de cada instalación y aprovechar para tomar fotos. El recorrido está pensado para que toda la familia pueda vivir una experiencia mágica en un entorno seguro y accesible.

Mapa. / FILUX
Consejos para disfrutar del festival al máximo

  • Llevar ropa cómoda y calzado adecuado.

  • Llegar temprano para evitar aglomeraciones en las instalaciones más populares.

  • No olvidar cámara o celular para capturar momentos únicos.

  • Explorar todas las obras, algunas de ellas requieren interacción del público para activarlas.

Oscuridad de Kanek Gutiérrez. / FILUX
