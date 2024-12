Francesa sufre discriminación por una mexicana en el metro de la CDMX

En redes sociales se hizo viral un video de una joven francesa siendo víctima de xenofobia por parte otra mujer en el metro de la Ciudad de México.

El testimonio de la joven, la mujer que aparece en el video refiriéndose a ella en un tono despectivo, le habría gritado que regresara a su país de origen, un comentario que provocó su enojo y molestia.

¿Cómo sucedieron los hechos ?

Fue través de un video publicado en la cuenta de TikTok @la_chica_summer, se dio a conocer la denuncia de Solène.

La joven francesa de 35 años, relató una experiencia ocurrida en el Metro de la Ciudad de México.

En el video, se observa que Solène comenzó a seguir a una mujer del Metro mientras le preguntaba por qué la había insultado al decirle que se regresara a su país.

“¿Por qué me insultas?”, preguntó la francesa, molesta. “Yo no te insulto“, respondió la mujer. “Entonces, ¿por qué me dices eso? Dime”, replicó.

@la_chica_summer Nunca pensé vivir algo así ya que tengo casi 7 años viviendo en México y siendo más que agradecida por todo lo que me ofrece este gran país, su gente y su cultura... Aquí me siento orgullosamente en casa y se me hace muy injusto que alguien se atreviera a insultarme así de forma gratuita mientras caminaba #discrimination #extranjera #Mexico #Mexico🇲🇽 ♬ son original - la_chica_summer

La mujer intentó golpear el celular de Solène con la mano, probablemente con la intención de detener la grabación.

La francesa esquivó el golpe que la mujer intentó darle y, aún más molesta, respondió: “Tú no me tocas“.

Solène explicó que no iba a permitir que la agredieran, ya que llevaba siete años viviendo en México.

“Quiero saber, ¿por qué tanto odio? ¿Qué le hice? ¿Por qué me dice que me regrese a mi país si aquí es mi país?”,

“¿Este es tu país?”, preguntó la mujer que la agredió sorprendida.

“Sí, tengo el pasaporte“, contestó Solène. A pesar de la respuesta, la mujer continuó insistiendo: “Regrésate, regrésate“.

