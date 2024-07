Funan a Adrián Marcelo por sus polémicas nominaciones en La Casa de los Famosos

Luego de la primera nominación en La Casa de los Famosos México, la polémica no faltó y en esta ocasión fue cortesía del influencer Adrián Marcelo, quien para nominar a sus compañeras Paola Durante y Briggitte Bozzo utilizó dos razones que han dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Durante la gala de nominación que se llevó a cabo la noche de ayer miércoles, el exconductor regiomontano de Multimedios fue llamado al confesionario y una vez que escuchó las instrucciones de la jefa en las que le dijo que el primer nominado recibiría dos puntos y el segundo uno, procedió a decir a quiénes nominaba y por qué.

“Le doy dos puntos a Paola Durante porque un encierro está bien, pero dos ya no tanto”, dijo Adrián Marcelo para revelar a su primera nominada y luego remató agregando: “¿se rió alguien ahí?”, en referencia a los integrantes de producción.

Para quien no haya entendido el intento de chiste, el influencer se refirió al encierro que vivió la edecán Paola Durante en 1999, cuando fue acusada y encarcelada (junto a Mario Bezares) por supuestamente ser cómplice en el asesinato del conductor Paco Stanley.

Adrián Marcelo es acusado de xenófobo

Respecto a su segunda nominación, Adrián Marcelo eligió a la influencer venezolana Briggitte Bozzo, argumentando precisamente que es extranjera.

“Le doy un punto a Briggitte porque al ser extranjera le está robando un puesto de trabajo a un mexicano”, dijo el regiomontano, lo que le generó un sinfín de críticas en redes sociales, ya que para unos fue un comentario xenófobo, mientras que otros señalaron que fueron chistes característicos de su ácido sentido del humor.



“Mentiras no dijo”; “Adrián se me hizo poco profesional y la forma de nominar a Briggitte es ridícula, todos tienen derecho a una oportunidad, sea mexicano o extranjero”; “Quienes se ofenden es porque no conocen el humor ácido de Adrián Marcelo”, “Bendito sarcasmo”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

