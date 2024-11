Genitallica: “Nuestras canciones ya son de kinder frente a los corridos tumbados y el reggaetón”

“Imagina que un disco, no lo tengas que pagar”, cantaba hace 24 años Genitallica en su disco ‘¿Picas o Platicas?’. Ahora esa frase es una realidad, al menos para sus oyentes, que gracias a las plataformas digitales no deben de gastar para escuchar a su artista favorito.

Es por eso que la banda nacida en Monterrey sigue sacando material (que solo a ellos les cuesta) para seguir armando la fiesta y no solo eso: tiene planeado un disco nuevo.

En exclusiva para Contra, Gerardo ‘Gallo’ Olivares (voz) nos contó que están promocionando su sencillo ‘Más Alcohol’ que vendrá en una próxima larga producción que saldrá el otro año con 15 canciones muy a su estilo de rock y sus fusiones.

En la plática con el músico, también recordó como a ellos los censuraban por el contenido de sus letras y hasta con su propio nombre, pero ahora los tiempo han cambiado y el auge del reggaetón y los corridos tumbados hacen que sus canciones sea como de kinder por su contenido.

¿Qué onda con esta nueva rola de ‘Mas Alcohol’, para dónde va la fiesta ahora?

Gallo: “Pues fíjate que es del nuevo material de Genitallica, que va a llevar también ese título: ’Más Alcohol, por favor’. Y pues hemos estado destapando por ahí varios sencillos de distintos géneros. Y ahorita este pues es el más fiestero que hemos tenido hasta la fecha. Una canción que retoma una lírica de Genitallica, pues ya sabes, incitando a la fiesta. Y por ahí tuvimos la oportunidad de grabar el video, parte recreada como si fuera previo a un concierto. Y lo demás, la segunda parte, pues es un concierto que tuvimos en la ciudad de Monterrey. Y bueno, ya pueden verlo por ahí en el canal de YouTube Genitallicamx y escuchar la canción en todas las plataformas digitales”.

¿Y cómo viene ese disco nuevo de 25 años ya de carrera?

Gallo: “Híjole, pues hay muchas mezclas, ya sabes que ninguna canción se parece a ninguna otra. Falta todavía, pues ¿qué te puedo decir? Hay una rola con mariachi, hay una canción con marimba, hay una cumbia acá tipo argentinosa, hay una rola como disco. Viene bien variado, pero la columna vertebral como siempre son las letras, trae bastante buena onda. Y yo creo que la raza ahora sí que ya salga completo que se chuten las 15 rolitas”.

¿En algún momento pensaron modificarse para entrar en estos nuevos sonidos que están dominando?

Gallo: “Pues mira, fíjate que por ahí nos tocó hacer el primer sencillo que sacamos. Hicimos un experimento musical como siempre nos ha gustado hacerlo. Y la canción de ‘La Muerte se Puso de Moda’ fue por ahí un corrido tumbado con rock. Y pues a mucha gente le gustó y mucha otra gente se sacó de onda y se quedó así como: ‘¡Ah caray, qué onda ahora Genitallica se vuelve tumbado!’. Y no sé, por ahí mucha gente se destanteó. Pero bueno, para nosotros como siempre es una experimentación. Es divertirnos, es hacer lo que nos gusta hacer. ¿Y por qué no?, pues esta rolita fue porque también el público, la gente, los fans de repente también por ahí nos escriben y nos piden cosas locochonas. Y bueno, pues Genitallica siempre haciendo las cosas que dicen que no se deben de hacer”.

Hablando de corridos tumbados, las letras en comparación a las suyas ahora son más fuertes…

Gallo: “Definitivamente, ya los temas que tocamos son temas de kinder a comparación de lo que se escucha ya sea con corridos tumbados o por ahí con algunas canciones de reggaetón. Entonces, pues bueno, mal que bien ahí echamos nuestro granito de arena de poder hablar de una manera distinta, un poco más sin censura, más abierta. Nos censuraban canciones de temas por decir orgasmo, decir genital, decir masturbar. Son cosas muy estúpidas y ahorita eso como bien lo mencionas, pues ya es lenguaje de kindergarten, porque nos vinieron a decir quítate que ahí te voy con todas las canciones que están ahorita de moda. Hay como ‘Martillazo en el a$%’ y demás, ya es algo muy normal”.

¿Y entonces qué crees que sea censurable ahorita?

Gallo: “La doble moral, es lo que hay ahorita, que por un lado se jactan de ser muy de cierta manera, pero por otro lado pues son unos hijos de la ching$%& y pues eso, que les evidencia la doble moral de muchas cosas. O que para ciertas cosas sí se ponen muy perros y para otras cosas son muy barcos, o se hacen de la vista gorda dependiendo de lo que les conviene o de los intereses que tienen. Es muy cuestionable el saber realmente cuáles son los intereses de las personas que están detrás de todo”.

Recientemente estaban apoyando una campaña para migrantes en Estados Unidos…

Gallo: “Pues nos invitaron a participar a bastantes artistas muy importantes de todos los géneros aquí y esta campaña trata de apoyar un poco a la gente que desgraciadamente se ha tenido que ir a Estados Unidos por falta de oportunidades o por violencia o por lo que esté sucediendo en México. Y bueno, que por ahí se ha recibido tratos injustos y racistas, entonces que se tenga un poquito de derechos humanos y que sea algo justo para la gente que está en una situación así de difícil, que se tenga que ir o que se tenga que mudar buscando mejorar, pues que sea tratada con dignidad”.

¿Algo más que nos tengas que decir…?

Gallo: “Recordar las redes sociales: Genitallicamx en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube. Vayan a visitar el nuevo video. Hay varios videos por ahí nuevos. Y bueno, que estén pendientes de la banda porque ahora en 2025 vamos a tener una gira por Sudamérica ya que destapemos el disco. Y por ahí ya empezamos, nunca habíamos ido y nos invitaron a Argentina al Festival Cosquín. Vamos a estar también por Perú y bueno, se están sumando por ahí distintas fechas. Estén pendientes de las redes sociales y bueno, pues viene mucho nuevo material de GenitallicaMX, 15 temas inéditos para toda la raza”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CORONA CAPITAL 2024: MAPA, OBJETOS PERMITIDOS Y TRANSPORTE PARA SALIR DEL FESTIVAL