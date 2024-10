José Fors: “Después de ‘Martillazo en el an&’, la Cuca es fresa”

Luego de pasar por una enfermedad que casi le cuesta la vida, José Fors, vocalista de Cuca, está listo para regresar a los escenarios ya que asegura encontrarse recuperado mentalmente y de salud al 100 por ciento.

En exclusiva para Contra, el rockero nos contó que estará de vuelta en la Ciudad de México con su proyecto Forseps el próximo 5 de octubre en el Salón la Maraka junto al argentino Gustavo Cordera.

“Vamos a estar presentando el disco nuevo, el ‘FSP7’, el séptimo disco ya de Forseps. Es un disco que trabajé un poco con Arturo (‘Tuti’ Perales). Hay tres rolas en el disco con él. Y pues estuvo muy extraño este disco, porque empecé a escribirlo en pandemia, después me puse mal de salud, seguí un poco, lo dejé, empecé a grabar, dejé la grabación, volví. Entonces fue un poco extraño, pero a la vez me salvó un poco la vida en esa época”, detalló sobre su material que terminó en 2022.

Forseps regresa a la CDMX

Con esta banda alterna a la que todos conocemos, el cantante regresa a la CDMX después de muchos años, pues pasó un década desde su último material como Forseps y hasta se creía que ese proyecto ya no seguiría adelante hasta que sacó su séptima producción de estudio.

“Después del otro disco, pues seguimos tocando unos años. Y pues nada, o sea nunca dijimos ya hasta aquí llegamos, nada de eso. Fue así como que se enfrió el rollo, me clavé un poco más con Cuca, me clavé a pintar, a hacer otros proyectos, otras cosas. Y nada, de repente, oigan, pues hay que ensayar, ¿no? Y pues del ensayo empezamos a hacer más rolas y de ahí para adelante”, mencionó.

José Fors se encuentra recuperado

Sobre su enfermedad, el líder de Cuca nos detalló que tuvo momentos en la que la pasó mal ya que lo estaban medicando de manera errónea, al punto que se le olvidaban las letras de sus propias canciones.

“Me sobremedicaron de pastas de loquero y pues estuve de la ching&$%. Me fue muy mal y me fue peor cuando me empezaron a bajar. Cuando ya cambié de doctor me dijo: ‘¿Qué te están dando? Es un milagro que estés caminando’. Entonces, pues ha sido un proceso largo de retirarme de las pastas. Ahorita ya me están dando cualquier cosa, Pues lo que me debían de haber dado en principio, ahorita me siento poca madre”, detalló.

El compositor y pintor dijo estar al 99 por ciento bien de salud, pero mentalmente está al 100 pues para él ahora esto es muy importante “porque pues llegó un punto donde no me acordaba de la letra del ‘Son del Dolor’, muy deprimente”.

Le vale la cancelación

Al cuestionar a José Fors, de 66 años, sobre si la Cuca hubiera nacido en esta época de las cancelaciones no pudiera haber llegado ni al segundo disco, nos respondió que le “vale ver$%&” y que no le importa que lo tachen de misógino porque él sabe el contenido de sus letras.

“¿Qué me van a hacer? Me van a meter a la cárcel o me van a decir que soy misógino. Pues que digan lo que quieran, yo sé lo que soy. Sé por qué escribo las rolas. Y quien se quiera quedar viendo el cascarón de la letra, pues que se quede ahí”, dijo.

Por otra parte, Fors considera que hay una doble moral porque si se escuchan los corridos tumbados o el mismo reggaetón son más explícitos y por lo tanto Cuca sería muy fresa comparado a las nueva canciones y letras.

“Pues yo cuando escuche ‘Martillazo en el a$%, dije: ‘pues Cuca es fresa, cabrón’. Tengo un hijo de 11 años y pues por ahí me llegan estas canciones, pues todos los narcocorridos y estos rollos se me hacen las letras más deprimentes que he visto en mi vida. Ahora sí, ahí están glorificando al misógino, glorificando las drogas”, declaró.

Este problema sobre el contenido de sus canciones le hace pensar al cantante que a lo mejor por eso ya tampoco los han invitado al Vive Latino

“Por ejemplo, que ya no nos invitan al Vive Latino y me imagino, puedo imaginar que es por eso, a lo mejor el próximo año nos invitan, no sé. Pero puede ser un alucine mío, lo más seguro es que sí. Ya tenemos varios años, generalmente nos invitaban uno sí, uno no. Digo, tampoco me quita el sueño, pero a lo mejor es eso, es un evento tan masivo que igual pueda tener muchas presiones por ese lado. Pero bueno, el rock no fue hecho para que les encantara a todos, siempre ha sido un rollo molesto para mucha gente y yo lo que siento es que se está perdiendo la libertad de expresión”, reclamó.

Y por último, invitó a sus seguidores a que vayan a su concierto de este sábado 5 de octubre en el Salón la Maraka que regresará después de muchos años con su proyecto de Forseps junto al argentino Gustavo Cordera, quien fuera vocalista de Bersuit Vergarabat.

