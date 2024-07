Jay de la Cueva se pone Guapo: “El racismo y la discriminación existen en el rock”

Hablar de Jay de la Cueva es remontarnos muchos años atrás dentro de la música, su carrera empieza a finales de la década de los 80 con Micro Chips, para luego dar un brinco drástico a Molotov, seguido de un cambio de piel con Fobia y luego para verlo correr de un lado a otro con Moderatto.

Pero la historia del músico no termina ahí, ahora emprende una carrera como solista, la cual la estará aderezando con su nueva banda The Guapos, con quien precisamente estará haciendo algunas presentaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En entrevista para La Contra, el compositor nos habló del show del próximo 2 de agosto en el Foro Indie Rocks! junto a Adán Jodorowsky, Leiva y El David Aguilar, pero también aprovechamos para platicar con él sobre lo fácil o complicado que es andar en el rock si eres o no guapo. Además, nos confesó que sí existe el racismo en el género y, lo más importante, cómo se sintió ente las desintegraciones de Fobia y Moderatto.

¿Cómo va a estar la presentación de The Guapos?

Jay de la Cueva: "Pues estamos muy ilusionados. Yo ya esperando a mis hermanitos que empiezan a llegar, como todos vivimos en distintas partes, siempre es algo muy lindo podernos reunir y nos emociona mucho. Es muy lindo tener una banda con la cual hay tantas cosas en común, nos convertimos en esos chiquillos como cuando tienes por primera vez una banda y eso es oro puro para el alma, para el espíritu".

¿A parte del disco ‘Hey’, habrá canciones extras para el show?

JDC: "Nosotros no hemos tenido chance de tocar esto en México. Es la primera vez que lo vamos a tocar con estas presentaciones por Guadalajara, Monterrey, México, Tijuana, Veracruz, Puebla y estos shows que hay por acá en la CDMX. Lo hemos tocado (el disco) nada más en España. Estuvimos girando justo el año pasado en España y fue muy lindo poderlo hacer ahí. Tenemos un par de canciones extras, hacemos una canción de Chuck Berry. Hay un par de canciones que nos ilusiona tocar, aparte de tocar nuestro álbum completo. Y también lo lindo del rock and roll es que anda uno sin cinturón de seguridad, no tienes ninguna cosa que te ate y las canciones a veces se alargan un poquito más porque hay improvisación, más solos de guitarra. Es como muy libre. Es tan bonito poder disfrutar de eso".

Será una noche llena de rock de antaño…

JDC: "Pues sí, es una oportunidad linda para ir a un concierto de unos amigos divirtiéndose con el tema de... Pero creo que todos los cuatro Guapos que crecimos con el rock and roll, está en nuestro ADN y por eso hicimos este disco así como muy libre, desprejuiciado, con ganas de divertirnos y eso es una cosa muy autocomplaciente para nosotros, como que nos ilusiona mucho tener una banda de verano donde podemos tocar esta música que nos gusta. En algún momento probablemente queramos tocar otro tipo de música también bajo el nombre. Hemos empezado a escribir ya canciones nuevas porque nos emociona mucho. Y este es un recordatorio de todas las bandas que nos hacen no perder la emoción de tocar, de divertirnos entre nosotros, de no tener mayor ambición".

¿The Guapos no tocará mucho por la agenda de sus integrantes?

JDC: "Sí, desafortunadamente sí. A mí me haría mucha más ilusión poderlo hacer más seguido. Pero pues ahora sí que esa es parte de nuestros calendarios y de la realidad que tenemos hoy día. Tal vez en otro momento... Lo que estamos muy claros es que al año queremos vernos, por lo menos dos veces al año queremos vernos y pasar tiempo juntos haciendo música y nosotros, a parte de hacer música, es también el tiempo que nos regalamos y nos compartimos. Entonces, a veces podremos estar más presentes, a veces dependerá del calendario de todos, pero sí es algo que los cuatro vamos siempre empujando para que suceda y es muy bonito ver ese legítimo y verdadero amor que es a la música y al cariño que nos tenemos entre nosotros. O sea, no lo forzamos, ¿sabes?, igual a veces se tiene que soltar ahí. Pero bueno, lo lindo es que ahora vamos a poder hacer estas presentaciones en México".

¿Cómo debemos de leer ‘Guapos’, como adjetivo o como una expresión?

JDC: "Ah, es un poco este humor. A mí me encanta la palabra guapo. Es una palabra que llevamos utilizando mucho tiempo, de que algo está guapo, de que algo está padre. Como dicen los españoles: '¡está guay!'. Nosotros decimos está chido, está chingón. ¿Sabes qué es lo padre del rock and roll? Que precisamente era muy naid y muy desprejuiciado, las letras son como recordando como un poco el rock and roll de los 50s y 60s. Entonces nosotros quisimos empezar un poco como por eso, tener humor sin que sea obviamente algo chistoso, porque es muy comprometido con el arte, con hacer canciones que resuenen con nosotros. Es eso, me parece un grupo muy guapo, muy divertido, muy, como decimos acá: padre, chingón, chido.

¿Es más fácil que una banda pueda crecer si sus integrantes están guapos?

JDC: "No, no creo.Yo creo que hoy menos que nunca. Es que de entrada definir guapo sería una cosa muy... El estereotipo de un guapo puede ser muy distinto para ti que para mí. Lo que yo creo que sí se necesita es esta palabra, de hecho, lo hago alusión en un álbum: el carisma. El carisma, la chispa, el ángel, hay distintas palabras que son muy importantes en el arte, tienen que ver con conectar con las personas. Hablando de The Guapos en especial, es muy lindo yo ver a mis compañeros que todos son muy talentosos y carismáticos. Nunca he tenido oportunidad de tocar con todos los de la banda que sean de ese calibre. Regresando a tu pregunta, el guapo es tan variado, lo que para ti puede ser estéticamente correcto hablando de eso, pero esto es guapo con la estética sónica, con la estética también visual, como el arte del álbum, el escenario como lo tenemos, la ropa que nos gusta usar, los looks. Es muy guapo porque es muy padre, ese es el lenguaje que nosotros damos".

¿Entonces ves racismo dentro del rock, se triunfa más siendo músico blanco?

JDC: "Sí, bueno, el racismo y la discriminación desafortunadamente siguen existiendo. Ahora están disfrazadas las cosas, pero sí, imagínate para la gente de color que además esta música, pues, ellos fueron los primeros en traerla, Y siendo honestos también, por ejemplo, en una cultura como la que yo crecí hablando específico de cuando fundé, cuando fundamos Molotov, por ejemplo, el ser unos chicos de clase media, habiendo sido muy jóvenes pues, de alguna manera, el rock venía como de una cosa muy marginada, no era bien visto. Entonces, pues, había como una cierta discriminación. Pero, por ejemplo, Fobia sí. Fobia, incluso antes de que yo entrara, pues, era como la banda fresa del rock mexicano, era como una cosa muy compleja de poder llevar, pero esas son las historias de cada grupo en Latinoamérica. Y, bueno, desafortunadamente, pues, uno no puede controlar la discriminación o el racismol, pero la música es muy poderosa y puede hacer que se rompan estas cosas.

"Yo, hoy en día, creo que la gente más joven está mucho más abierta y ya no importa mucho de dónde vengas o de dónde esté la predisposición a ciertas cosas, así de dónde vengas, de dónde creciste. Pero a mí, por ejemplo, la música es una invitación a todos, es donde menos tiene que haber una discriminación o incluso, no sé, muchos músicos lo hacen de otra manera, de un nivel intelectual y tal vez dice: ‘Mi música es para estas personas’, ¿por qué otras personas no le van a entender? Yo invito a toda la gente a mi música y a mis proyectos. Hace poco presentamos 'La Crónica' de algunos aspectos de mi vida y de pasajes por la música de lo que he hecho ‘El traidor’ y por, por ejemplo, ahí hay un periodista que dice algo muy fuerte, dice que Moderatto es el Adal Ramones de la gente básica, entonces imagínate lo que está diciendo. Como si la música fuera para… o sea, me parece una cosa muy, muy desafortunada. Y, pues, sí, la misma gente es la que etiqueta. En el tema de, hablando de esta pregunta interesante que me hiciste, ¿si tenía que ver la música con el racismo, con la discriminación? Y hoy en pleno 2024 puede existir, sigue existiendo más de una generación como la nuestra, tal vez, que todavía tiene ciertas limitaciones o la generación de nuestros papás. Yo lo he visto mucho. En tíos que son homofóbicos o racistas y dicen que no, pero lo dicen de una manera muy chistosa, entonces uno tiene que ser amoroso ante eso, porque tolerante me parece tibio. Yo no tolero a un tío que diga una cosa que no venga al caso con lo que yo pienso, sino quiero ser amoroso. Aquí es más con el tema del clasismo, aquí hablando en específico de México".

¿…Y por qué eres ‘El Traidor’?

JDC: "En el tema de traidor, el título, lo lindo es que se trata de que precisamente yo no he traicionado mis ideales, siempre he sido fiel a las cosas que han resonado con mi corazón y desde muy joven, desde niño, he tomado decisiones que han sido bien importantes para mí y he sido fiel a algo que mi corazón ha dictado. Entonces, por eso, a veces la gente, si alguien se puede sentir traicionado ante eso, pero no hay peor traición que la que uno se hace a uno mismo. Entonces tiene que ver con eso, el título de traidor".

Pasar de una banda a otra, estar como solista, regresar a otra banda, podría ser como pasar de grados escolares: primaria, secundaria, prepa, universidad. ¿En qué grado estarías ahorita de la vida?

JDC: "Ah, está bueno ese análisis. Te lo voy a tomar prestado para compartirlo. Me gusta. Pues sí, ahora sería, luego de ‘Traidor, crónica’ es como haber hecho un examen final que ha sido muy liberador, pero a la vez es como regresar a la prepa con mis amigos, estar aprendiendo, pero querer disfrutar, yo todo el tiempo estoy queriendo aprender. Eso para que no sea desde un lugar arrogante donde podamos estar pensando en que, ah, o sea, ya se graduó, ¿no? Pues para nada. Todavía no hay una graduación, los invitaré, pero tuve un examen final que fue importante entregarlo y hacerlo. Me siento como emocionado de entrar a la prepa y que todavía viene un ciclo escolar importante de mucho aprendizaje, de formación, pero de ir emocionado a la escuela, no fue mi caso, para serte sincero, nunca me gustó ir a la escuela, pero no sé, sería como entre secundaria o preparatoria, porque estoy aprendiendo y sigo ahí en ese camino para estar muy consciente y muy presente de querer contribuir".

¿Qué más le faltaría a Jay de la Cueva por cursar?

JDC: Pues, me falta seguir experimentando y, de alguna manera, yo creo que es un momento importante para consolidar lo mío solista y la nueva música. Me interesa mucho, creo que estoy construyendo un nuevo público. Fíjate qué interesante, ¿no? El hecho de haber tomado la decisión de dejar la banda, las bandas, que es muy difícil dejar algo cimentado y, no ha sido fácil, me siento incómodo, estoy por construir un nuevo público. A estas alturas está interesante porque es muy evidente que yo, con la música que estoy haciendo, no me llevo a todo el público que ha estado en mis otras bandas. Hay fieles seguidores que me van a acompañar y que, no sé, por ejemplo, la gente que ha ido a ver la ‘Crónica’, que es la gente que dice que creció con mi música, que está creciendo, que me sigue acompañando, como unos amigos y fans muy comprometidos con lo que yo hago. Pero, por otra parte, en un número más amplio, hablando de mis bandas que han sido muy populares, pues esa gente, no toda esa gente se viene a esta música porque no es la misma música. El caso de otros solistas, por ejemplo, es que nada más dejan la banda, pero siguen haciendo la misma música. Entonces, como que algo, ese público se va contigo, se migra contigo. En el caso de mi música, el público que escucha a mis bandas, el público que escucha a Fobia, por ejemplo, es un público ya de otra edad. El público de Moderatto es un público muy popular, es un mainstream a full. El público que escucha a Titán es muy de nicho. Pero por ahí que varios de esos públicos comulgan y son los que realmente me siguen a mí y siguen a los proyectos que yo haga, hoy se llame The Guapos, se llame mañana de otra manera, esa gente va conmigo. Pero el hecho de hacer música tan distinta y el hecho de que, por ejemplo, mi álbum solista sea otra cosa, hay que construir. Y estoy con la emoción, con las ganas de construir, de poder contribuir, que los regalos que vengan me permitan contribuir".

¿En el último Unplugged de Fobia y en el último concierto de Moderatto, había una incomodidad de tu parte o de tus compañeros?

JDC: "Mira, yo no puedo hablar por mis compañeros porque además en una banda todo mundo tiene su propia película, cada uno es protagonista de su película y habla desde su percepción. Yo puedo hablar por mí. Yo en la gira del Unplugged sí estuve incómodo, pero incómodo no como ahorita, porque ahorita me encuentro incómodo bajo una circunstancia porque estoy en una transición y las transiciones son incómodas. Entonces más bien no diría que estaba incómodo, diría que no estaba resonando con las cosas. Lo honesto es que no vibraba conmigo, porque incómodo no estaba. El escenario es mi casa. Además, más allá de con quién estoy, mi compromiso es conmigo y con la gente y eso es muy bonito, siempre mi energía está concentrada hacia estos dos lugares. Pero sí, tal vez yo no disfruté tanto.

"Y en el caso del último show de Moderatto, sí lo disfruté mucho, estaba muy conmovido, estaba emocionalmente muy vulnerable. Pero recibir todo ese amor fue increíble, fui eternamente agradecido con todos y cada una de las personas que nos acompañaron ese día y también con mis compañeros. Estoy muy agradecido y, obviamente, con toda la familia, el staff, con toda la gente. Entonces yo lo viví como desde mi trinchera. Lo viví como un concierto donde había mucho amor, incluso venían ahí dos personas importantes para mí energéticamente hablando: una persona que trabaja conmigo a nivel energético. Y me decía algo muy bonito: ‘Has sembrado amor, recibes amor’. Y yo he ido a miles de conciertos y no había podido experimentar tanto amor. Entonces me parece que había mucho amor. Entonces yo no creo que mis compañeros hubieran estado así como tú los percibes. No sé, tal vez sí, habría que preguntarles a ellos".

Algo más que agregarnos…

JDC: "Y bueno, invitar a toda la gente a donde vea que vamos a estar tocando con esta gira de The Guapos, pues que nos acompañen".

