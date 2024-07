USHER llegará a la pantalla grande: Te contamos todo sobre su película

Para sorpresa de muchos, se anunció que próximamente estará por estrenarse en salas de todo el mundo la película del cantante USHER, la cual filmó en París.

La producción de la cinta llamada ‘USHER: RENDEZVOUS IN PARIS’ son los conciertos que grabó con un toque francés a realizarse en la Semana de la Moda en La Seine Musicale.

La película presenta éxitos que encabezan las listas como: ‘Yeah!’, ‘My Boo’, ‘Love In This Club’ y más de los 30 años de carrera. El compositor resaltará, junto a sus canciones, varios vestuarios, iluminación y efectos especiales de última generación nunca antes vistos.

Además de llevar a la pantalla grande la vibrante experiencia del concierto en vivo, USHER ofrece al público un vistazo de su vida más allá del escenario, creando un momento global que los cinéfilos no querrán perderse.

¿Cuándo se estrena la película de USHER?

‘USHER: RENDEZVOUS IN PARIS’ se proyectará en 2 mil cines de todo el mundo, incluidos aproximadamente mil salas en los Estados Unidos. La cinta se proyectará en salas de AMC y ODEON, y en muchas otras a nivel mundial, incluyendo a todo México.

Los detalles del estreno mundial y la venta de boletos estarán disponibles en UsherinParis.com el 6 de agosto, que también es una invitación a los fans a registrarse para obtener más información. Las proyecciones se llevarán a cabo entre el 12 y el 15 de septiembre y pueden variar según la ubicación.

“París fue una experiencia especial para mí como artista y para mis fans”, dijo USHER. “Espero que aquellos que no pudieron asistir en persona puedan experimentar lo especial que fue. En cuanto a los que sí estuvieron, espero que experimenten el espectáculo y vean lo que se necesita para llegar allí a través de un lente diferente”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REPORTAN LA MUERTE DE ISAMAIL HANIYEH, LÍDER POLÍTICO DE HAMÁS