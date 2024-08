Rock en tu Idioma: “Nos gustaría hacer algo con Carín León”

Sin duda, el proyecto Rock en tu Idioma ha estado ganando plazas con las canciones que han marcado a varias generaciones y aunque su éxito se basan en la música de los 80 y 90, no descartan invitar a alguien del regional mexicano o del reguetón.

Leoncio Lara, de Bon y los Enemigos del Silencio, platicó con nosotros sobre su próximo concierto que tendrán este 16 de agosto en La Maraka (Mitla 410, Narvarte Poniente), pero también nos dijo que hay que aprovechar el éxito del idioma español para seguir creciendo como movimiento.

Además, el músico recordó que ahora que fue al Senado, junto a sus compañeros Sabo Romo (Caifanes), Sergio Santa Cruz (Neón) y Arturo Ibarra (Rostros Ocultos), fue como una victoria para rock mexicano donde les dieron una especie de disculpa por la represión del pasado por parte del gobierno al género.

¿Alistan un show más íntimo en La Maraka?

Leoncio Lara: “Sí, fíjate que eso es lo que está como muy padre de este show, es el mismo show que hemos estado haciendo, el que hicimos en la Arena Ciudad de México, pero con una perspectiva casi más pequeña. Las rolas son las mismas, pero la energía siempre es más diferente cuando le ves la cara a la gente, se crea como un vínculo muy padre y es algo que no hemos hecho hace mucho”.

¿Sería como regresar a los conciertos de antes…?

LL: “Exactamente, sí, que es un poco, bueno, yo siempre he pensado que los espectáculos se van haciendo grandes y se van haciendo espectaculares y se van haciendo como masivos y todo esto, pero el rock and roll nace y se crea en lugares pequeños normalmente, en clubcitos, barecitos, donde empezamos todos nosotros. Y esa energía de esos lugares es muy vital para nosotros regresar aquí a un lugar más pequeño y que digo, tampoco es tan pequeño porque es un lugar de dos mil personas, no es el Rockotitlán de doscientas cincuenta gentes, pero sí esa energía de antes”.

¿Qué tienes esas canciones de rock que no pierden su brillo?

LL: “Efectivamente son rolas que ya son parte del ADN de la gente, pero no solo los que lo vivimos, sino de muchos jóvenes también y de la historia de la música de este país. Yo creo que en parte hay unas muy buenas canciones que realmente nos tocó vivir en los ochentas como una explosión de gente que quería expresarse y que lo logró hacer a través de estas canciones con mucho ingenio, con mucha novedad y con capacidad de hacer buenas canciones. Por otro lado, creo que también el hecho, por ejemplo, sobre todo desde el lado del rock, de que viniéramos de una época de represión total contra el rock, contra muchas otras cosas, digamos, en una sociedad muy cerrada, muy poco democrática, digamos, con tintes dictatoriales y todo esto. Estas canciones se volvieron un poco una contracultura de la época, una especie como de rebelión, pongámoslo así”.

El español está de moda, ¿se podría crear otro movimiento de como en los 80 o 90?

LL: “Sí, mira, yo espero que sí, los que son los ahorita la punta de lanza, los músicos del regional mexicano y los reguetoneros, esos que han colocado al español en los primeros lugares mundiales lo podrían conseguir independientemente de si te gusta este tipo de música o no, eso va a arrastrar a todos los demás géneros que se hacen en español a que tengan mucho más entrada a los mercados anglos”.

Sin duda Rock en tu Idioma es buen pretexto para fusionarse con el regional o reguetón…

LL: “Fíjate que estaría increíble y el proyecto no está cerrado absolutamente a nada. Hemos tenido invitados, digamos, aunque originalmente éramos como más gente de la generación de finales de los ochentas, principios de los noventas ahora en realidad hemos tenido invitados como Plastilina Mosh, como Panteón Rococo, generaciones más nuevas que nosotros y entonces tampoco estaríamos de ninguna manera cerrados a invitar a gente que le interese el proyecto, siento que las estrellas de todo esto son las canciones y nosotros estamos abiertos desde luego a canciones padres y artistas desde donde vengan que tengan el interés también de colaborar y de hacer una rola con nosotros, pues siempre va a tener cabida en Rock en tu Idioma, entonces no dudes y estaría padrísimo tocar una rola ahí con Carín León o alguno de ellos”.

¿Cómo fue ir al Congreso para recibir un reconocimiento, cuando el rock estaba contra los políticos de cierta manera…?

LL: “Fíjate de alguna manera es padre porque finalmente el Senado es como una institución nacional importante, Es parte del Estado mexicano, íbamos al reconocimiento y no sabíamos que nos íbamos a elegir los diputados y lo que hablaron fue un poco un reconocimiento de haber aguantado la represión del gobierno de esa época y un poco un reconocimiento de que era una música que estaba prohibida y que había una decisión del gobierno y del Estado mexicano de no dejarla salir. Entonces, para nosotros fue por un lado, sí regresar con el enemigo, pero también a que se reconozca que lo que se hizo no estuvo bien. Yo sí me sentí orgulloso de que después de todo este tiempo, ahí mismo en ese lugar donde probablemente se generaban todas las ideas represivas, ahora te dijeran que sí, que el Estado había estado reprimiéndote y que de alguna manera lo que te pedían ellos era una especie de 'discúlpeme por lo que pasó, ahora ya no somos así' y eso para mí me pareció una victoria para el rock después de todos estos años”.

Y ya después de esta presentación en La Maraka, qué más planes tienen…

LL: “Seguimos la gira pero ahora creo que se pone más movida y entonces estamos el 31 de agosto en la Concha Acústica de Guadalajara en una especie de festivalito con Plastilina Mosh, luego estamos el 7 de septiembre en Zacatecas, luego estamos en Puebla también y luego volvemos aquí y al ‘Speed Fest’ que es esta carrera de coches que tiene al final un concierto muy grandey ya lo hicimos una vez y nos volvieron a invitar porque estuvo padrísimo y estamos armado hacer una gira por Estados Unidos”.

