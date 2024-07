Los Master Plus: Cumplen XV años que celebrarán con cumbia, covers y mucho norteño-banda

“¡Qué suena, qué suena, qué suena…! Los Master Plus se alistan para lo que será su fiesta de XV años, pues ya tienen suficientes canciones para echar la casa por la ventana y armar un buen bailongo.

Los originarios de Guadalajara, Jalisco, nos cuentan que hará un recorrido, el próximo 22 de agostos en El Lunario del Auditorio Nacional, donde no dejarán de tocar la electro-cumbia que los vio nacer con sus divertidos covers sino que mostrarán la madurez que han logrado ahora con canciones originales de norteño-banda.

En Contra tuvimos la oportunidad de platicar con Alfredo Cabello, líder de Los Master Plus, para que nos adelantara más sobre su nuevo disco ‘Va en Serio’ y sobre su sencillo ‘Manos Vacías’, ese tema que hizo famoso Miguel Bosé junto Rafa Sánchez, vocalista del grupo español La Unión.

Además, el músico nos contó sobre cómo ve el regional mexicano y las implicaciones que tienen los corridos tumbados, que tan de moda están ahora.

¿Ahora con ‘Manos Vacías’, por qué no hiciste el dueto?

Alfredo Cabello: “Pues no sé, cómo que no pensé mucho en que siguiera tal cual el formato de la rola, no busque ningún fin porque esta rola es para mí muy personal. A mi papá siempre le ha gustado todo tipo de música y me acuerdo que ponía el disco de Miguel Bosé que estaba de moda en los noventa, pero esta rola se me quedó, no sé por qué, como que me acordaba mucho de mi papá cantándola, entonces no necesitaba un dueto, además que ya teníamos otras colaboraciones”.

¿Cuál es tu frase favorita de la canción?

AC: “Me gusta la primera: ‘Hoy ha vuelto a darme por pensar, que el diablo vino a hablar. Hoy mi alma, no es tan cara’. Como que te estás sintiendo mal o como que si llegan con alguna propuesta que a lo mejor no es muy buena para ti, pero la aceptas porque te sientes como que andas medio medio bajoneado. Me gusta esta canción que no está tan explícitamente diciendo: ‘me pasó esto, me dejó mi morra o bla bla bla’, sino que se puede prestar para para muchas interpretaciones y yo siento que eso no se hace en la música de banda, la música regional, la música sierreña, norteña, no hay tanto eso que se preste para para interpretaciones individuales”.

¿…Y no te queda la frase: “no acostumbro a perder, pero juego por placer”?

AC: “Esa queda muy bien a los músicos porque como dicen esas gorras de los gallos: ‘No gano, pero cómo me divierto’. Y yo no podría decir que no he ganado, la neta sí, la música me ha dado todo afortunadamente, hasta hoy sigo viviendo de la música y puedo seguir haciendo música y para mí ese es el premio, puedo seguir buscando maneras de expresarme y de conectar con la gente y pues eso, la neta, sí es un juego que da la vida”.

¿Por qué no se trabaja tanto en la letra del regional mexicano y es muy directa?

AC: “Fíjate que como que el estilo de composición de la música mexicana también lo conozco bien y sí es muy explícito, pero también creo que hay otros estilos que si se van perdiendo o van incluso mutando al componer. Por ejemplo, el trabajo de Alfredo Olivas, yo soy muy fan de él y como compositor a mí se me hace brutal, se me hace un estilo muy único que tiene y que es justamente una mezcla como entre lo claro, lo explícito y las cosas que tienen doble entendimiento. Entonces no se ha perdido del todo porque es una una manera muy especial de expresarse, pero sí necesitas un poquito más de preparación, ni siquiera de educación sino de ejemplos de tú conocer música para componer”.

¿Cómo viene el nuevo disco ‘Va en Enserio’?

AC: "La neta estamos bien contentos de que ya salió desde el 26 de mayo, es un trabajo que ya tenemos un poquito más de dos años preparando y vienen todavía cuatro canciones más como sencillos, aparte de las cinco que ya salieron. Y la neta, yo creo que cada una de las cuatro todavía puede aportar más a lo que la gente ya escuchó. Viene un corrido que junto a Charly Pérez, que era vocalista de la Recodo. Viene otro cover que recuerda más lo que hicimos Los Master Plus que es de Post Malone, la canción es ‘Rockstar’, pero hecha en español y en banda. Te lo digo aquí exclusivamente, viene un cover de Pancho Barraza, que también es una influencia muy grande en lo que hago. Y viene también una colaboración más con ElArturo, que es este compa de Durango, que dentro de la música mexicana siento que es de los pocos que está mezclando beats de hip hop con el regional, pero también le está metiendo otras cosas. Entonces ‘Va en Serio’, tercer disco de Los Master Plus, es para mí una nueva etapa y algo que siempre había querido hacer, pero no hubiera podido hacer antes”.

¿Va en serio o es porque antes no iba en serio?

AC: “Sí, era en serio, pero, ¿sabes? Como que mucha gente no alcanzó a entenderlo... Pues sí, obviamente sí le metíamos jiribilla, el humor y la picardía esta manera de ser que es muy mía y se la imprimí al proyecto desde el principio. Y mucha gente a lo mejor por eso pensó que era como de broma, que era un meme. A lo mejor la gente le gustó ver los covers al principio, pero no se enteró que tocábamos en vivo otras cosas. Ahora sí le estoy metiendo todos los kilos, no es que no se los haya metido antes, pero también contamos con otro apoyo muy importante que es de los productores de Grupo Firme, que decidieron apoyarme en esta producción y apoyarnos a todo el equipo. Y, pues la verdad es que el sonido que logramos para mí es increíble, suena muy bien todo, todo está muy bien producido, me encanta cómo suena y pues ahora le toca a la gente escucharlo y ser el juez”.

¿Te sigue el mismo público de la cumbia ahora que tocas banda?

AC: "Hay gente que ya lo expresó, incluso en comentarios en las redes sociales de que: ‘ya no me gusta, ya no es lo mismo, etc’. Pero a ellos yo les diría, intenta ser la misma persona que hace catorce años o pensar las mismas cosas, pues finalmente este proyecto es mío, la esencia siempre ha sido mía y yo como artista sigo creciendo. Yo entiendo que lo que hicimos fue algo que a mucha gente le marcó sus etapas de la vida. Mucha gente nos dice: ‘los covers eran totalmente mi prepa o totalmente mi secundaria, o mi carrera, o cuando me casé’. Entonces, como que yo entiendo que les incomoda, porque dicen, es que ya no haces lo mismo. Hay mucha gente que quiere que hagas la misma canción toda tu carrera y pues la verdad es que yo nunca he sido de seguir fórmulas, no me gusta ser complaciente porque no es honesto conmigo como artista. Entonces, a toda la gente que le gusta lo viejito, yo les digo que se mantengan tranquilos porque ahí siguen las rolas viejitas, pero fíjate que, por suerte, me he encontrado con que también muchos fans de lo de antes le ha gustado de lo nuevo”.

¿Master Plus nació para ser lo que es ahora…?

AC: "No es tan así como decir: '¿Qué hago ahorita para que pegue?'. Lo que hice en ese momento fue lo que se me antojó hacer y, la verdad, es que desde que salió el primer disco que se llama ‘Adelante’, toda la gente pensaba que iba a ser un disco de covers, porque, pues, estos chavos se hicieron virales con los covers. Y ahí voy yo a sacar un disco original y encima mezclado con cosas, una canción de mariachi y una canción que tiene rock con acordeón. No es tratar de ir en contra, la neta, yo no trato de ir en contra con lo que la gente quiere, más bien voy a lo que yo quiero hacer. Pero si pegas con algo, hay mucha gente que quiere que sigas haciendo eso. Desde el primer disco dije que sería con género de banda, tenía ese sueño desde desde los dos años que empezó este rollo”.

¿Cuándo Alfredo Cabello se hizo la imagen del grupo y ya no como banda?

AC: “Yo al principio invité a Larry, es el primer compa que ven ahí conmigo en los primeros videos y él se salió seis años después, porque quiso hacer cosas, él se dedica más a lo de la comida, ya puso tres restaurantes en Guadalajara, le va muy bien, gracias a Dios. Cuando salió él, como que, tal vez yo todavía no estaba preparado para decir: ‘voy a salir yo solo’, porque también piensas se llama Los Master Plus, si sales tú nomás y ¿los demás? Pero ahorita la imagen está más centrada a mí, por el hecho de decir, siempre han sido mis ideas, siempre han sido mis producciones, mis arreglos, entonces es también un poquito no hacerme de menos. En algún momento mi personalidad era a veces de hacerme menos para que la otra gente no se sintiera mal y eso está muy mal. Lo he aprendido, he tenido también un crecimiento, esto ya es muy personal”.

¿Tú si ves bien este término de regional mexicano?

AC: “No, por eso te digo que no me gusta tanto decir regional porque es como un comodín, como decir que todo lo que se hace en México es regional, un comodín. Por ejemplo en ‘Va en Serio’ este nuevo disco de Master Plus es prácticamente un disco de banda. Porque más de la mitad de las canciones son con banda y dentro de la banda puedes hacer cumbia también y algunas de las rolas traen guitarras como estilo sierreño que también tienen influencia de los corridos tumbados, pero pues yo siento que son más pop. Por ejemplo rolas como ‘Demasiado Para Ti’, ‘Cangurito Guchi’ yo las veo más como en una onda pop tumbado que corrido realmente. Y por ejemplo también tenemos grabadas unas rolas, acá entre nos, que a lo mejor van a salir en otro disco pero que son de puro norteño tal cual. Las de ‘Manos Vacías’ que estamos promocionando ahorita es tuba, bajo quinto y acordeó, lo cual es norteño-banda".

¿El sonido de la banda sI es puro ruido, como dicen los turistas estadounidenses?

AC: "Pues en los oídos, que debe ser, pues cualquier música puede ser ruido, pero yo creo que si vas a un lugar que tiene parte de su cultura estar escuchando música fuerte en la playa, pues no trates de cambiarlo, es como si vas al Gran Cañón y dices: ‘no, pues está muy vacío, llénalo, llénalo un poquito para que no esté tan vacío, ¿no? O está muy rojo, échale pintura azul', no sé. Es igual de que no tiene sentido. Pero lo que yo sí entiendo es que a veces cuando tocan las bandas, no sólo en Mazatlán, sino en muchos lugares de banda, hay una banda aquí y al ladito hay otra, y atrás hay otra, y enfrente hay otra. Entonces, de repente sí entiendo que puede ser muy estridente que ya no entiendes ni qué está pasando”.

¿Los corridos tumbados son mala influencia?

AC: "Es un tema complicado. Lo que yo pienso es que los corridos, desde el principio, siempre han representado la voz del pueblo y han reflejado los hechos de nuestra tierra. O sea, los corridos siguen hablando del narcotráfico, de temas así. ¿Por qué? Porque, pues eso es lo que hay en el país, es la industria número 1, no porque me guste, simplemente así es. En las ciudades no nos damos cuenta mucho, pero si salimos al interior del país nos encontramos con que muchos pueblos a veces están sitiados, no puedes salir después de tal hora, la policía no puede entrar y son lo que generan más empleo. Y fuera de decir está mal o está bien, es decir lo que está sucediendo. Y lejos de censurar, va seguir sucediendo y el hecho de que suceda hay que preguntarnos, ¿por qué esa es la realidad? Porque los corridos cantan la realidad. Entonces, ¿por qué la realidad del país es esa? Sé que hay mucha gente que opina que se está glorificando. A lo mejor, algunos corridos ya son pagados y a lo mejor eso ya lleva a la gente también a que se dedique más a eso, pues, sí, es un tema diferente, que está sujeto a debates y a opiniones personales, pero sí creo que hay una razón por la cual los corridos siguen hablando de eso: ¡Y es que, es la realidad! Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué es la realidad de nuestro país?”.

¿Cómo viene tu presentación en El Lunario?

AC: “Estamos bien contentos porque viene El Lunario el 22 de agosto. Estar ahí al lado del Auditorio Nacional ya es un orgullo. Y además, en ese escenario que han pisado gente tan importante, mucha gente acaba tocando ahí al lado después. Entonces, es una responsabilidad grande, es un reto también, pero estamos contentos de aventarnos ese trompo a la uña y muy emocionados también porque es la primera fiesta de 15 años de Los Master Plus. Entonces yo quiero contar toda la historia de cómo empezó este rollo, cómo empezó con la onda más electrónica, con una onda con su jiribilla, medio cagado el rollo y cómo fue creciendo, creo que ya con 15 años ya podemos ver para atrás, ya podemos decir: ‘mira, pasó esto, pasó lo otro’. Entonces estoy contento de celebrar con la gente, tanto los que están desde el principio como los que van llegando ahorita con las nuevas rolas. Yo contento de enseñarles lo que ha sido este proyecto, la historia de Los Master Plus, yo contento de celebrar con la gente y, sí, vamos a tirar la casa por la ventana, eso te lo aseguro”.

CON LAS 'MANOS VACIAS'

