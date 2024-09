Jumbo: “Nunca hemos sido parte de una moda musical, pero sí de una generación”

Hablar de la banda de rock Jumbo, es regresarnos a 1999 y hasta un poco más atrás, pero empecemos cuando lanzaron su primer disco: ‘Restaurant’, donde salieron éxitos como ‘Fotografía’, ‘Aquí’ y ’Siento Que’, entre otras rolas.

Luego vinieron más canciones que ahora son clásicos del rock mexicano que estaban incluidas en sus producciones como ‘D.D. y Ponle Play’ y ‘Teleparque’. El talento que se cargaban los hizo subirse a la llamada ‘Avanzada Regia’, lo que hizo poner a Monterrey en el mapa de la música alternativa.

Pero ahora a 25 años de distancia, Jorge ‘Flip’ Tamez (guitarra) nos reveló en Exclusiva para Contra que nunca se sintieron parte de una moda dentro del rock mexicano, pero sí marcaron a una generación que estaba hambrienta por escuchar algo nuevo y en su mismo idioma.

El músico también nos reveló, entre otras cosas, que están por presentar el concierto más grande que hayan hecho pues estar más de dos décadas en la música merece algo especial.

Van por un show de 25 años en la CDMX…

Flip: “Así es, es parte de los festejos de 25 años de carrera. Vamos a hacer un Pepsi Center el 27 de septiembre en la Ciudad de México. Queremos hacer un show muy especial con un set que vaya repasando todas las etapas de estos 25 años”.

¿25 años, 25 canciones o serán más?

Flip: “Van a ser más, van a ser más… La idea es darlo todo. Nosotros somos los primeros agradecidos de que haya gente que nos siga prestando sus oídos después de tantos años y son, o han sido conciertos muy especiales, y el más grande de todos va a ser este Pepsi Center, entonces, creo que tiene que ser un show muy épico en la carrera”.

Con invitados, quiero creer…

Flip: “No necesariamente, fíjate que venimos saliendo de un disco: ‘El Manual de Viaje a un Lugar Lejano’, que fue un acústico en vivo lleno de invitados, entonces, de pronto, el volver a repetir eso no lo sentíamos tan padre, no cierro la puerta a que haya por ahí alguna sorpresa pero no es ese tipo de show en el que desfilan 30 amigos, más bien es enfocarnos en Jumbo y en la carrera”.

¿En 25 años, qué ha sido lo más difícil?

Flip: “O sea, en 25 años, si tú volteas a ver la industria, pues empezamos, imagínate, el primer álbum en cassette, obviamente en CD después, pero se editaba en cassette y no como un formato ‘melómano hipster’ sino como un formato que se vendía en la tienda. Las disqueras eran muchas más las transnacionales, se fueron comprando entre sí, la piratería fue un problema, luego, pues, ya ni quién la pelara, modas que fueron y vinieron. Entonces, parece como que nos ha tocado sortear y adaptarnos a tantas cosas que más bien ya nos acostumbramos a decir: ‘no sabemos qué va a pasar la siguiente semana’. Y nosotros, desde el día uno, hemos hecho nuestro camino con el tipo de música que nos gusta escuchar a nosotros, y nos hemos ido como por nuestro lado, digo, con grandes amigos, grandes colegas, pero creo que Jumbo nunca ha sido parte de una moda musical, desde luego parte de una generación en la que nos arropamos mutuamente acá en Monterrey cuando salimos, pero imposible quejarte de tener la bendición de dedicarte a hacer lo que te gusta tantos años”.

¿Ya neta, en algún punto perdieron el piso?

Flip: “No, el piso nunca, pero sí, de pronto, sí ha habido etapas muy duras en las que nos cuestionamos si seguir o no. Definitivamente cuando salieron los González a los ocho años de formados, fue una etapa bien difícil, pero la pasamos rápido y muy bien, luego pues obviamente la pandemia creo que no solo a la industria musical sino al planeta Tierra nos hizo cuestionarnos muchas cosas, creo que fuimos de los últimos en volver y poco a poco tratar de volver a buscar puntos de conexión, de agendas, pero te repito, bien contentos de poder seguir tocando”.

Entonces sí hubo puntos de quiebra entre ustedes...

Flip: "Mira, nos gusta mucho la música, no creo que, digo, va a sonar así como haciéndome muy maduro, desde que arrancamos sí veíamos el podernos dedicar a esto de tiempo completo, vaya el poder generar o echar vida económicamente y la fama como consecuencias de poder hacer música que nos gustara. Entonces, cuando llegamos a pensar en separarnos, te repito, fue el decir, ¿vamos a poder seguir sin Eddy y sin ‘Bugs’ en ese principio?, y luego después de pandemia. Aunque todos hacemos cosas relacionadas a la música, el volver a ver agendas, tener intereses musicales, mientras eso siga teniendo puntos de encuentro y se siga sintiendo bien, creo que vamos a seguir, y desde luego que haya gente que nos quiera escuchar”.

¿Qué tanto le afectó a Jumbo cuando se acaba la bonanza de las disqueras?

Flip: “Es que te cuesta mucho trabajo adaptarte, porque a nosotros nos tocó la última parte de una industria muy sólida, de un formato único, sin competencia, con canales de promoción y distribución muy bien definidos. Era una máquina bien aceitada. Entonces, de pronto te quitan el piso y te tienes que adaptar. Nosotros nos ha tocado del todo estar muy consentidos y muy bien trabajados en un principio, luego estar completamente solos, estar en sellos independientes, regresar a una transnacional después de un cambio y darte cuenta que tampoco era lo mismo que al principio. Y como que nos acostumbramos a sentir que nunca estamos otra vez sólidos y bien. Cada disco es una nueva aventura, cada etapa es una nueva aventura de ver cómo plantear el negocio, cómo plantear los presupuestos, cómo plantear hacerlo todo eficiente. Y siento que el rock and roll nunca ha sido la música más popular, aunque ha tenido grandes momentos en la historia del país. Nunca ha sido el grueso de la música que se escucha popularmente en el país”.

¿Si el rock no ha sido el grueso de México, por eso ahorita otros géneros están arrasando?

Flip: “Pues yo creo que el rock más bien nunca ha arrasado con los primeros lugares. Luego ves festivales con doscientas mil personas y te cuestionas muchas cosas, pero si tú ves la música en México, el rock siempre ha tenido un lugar bien importante, bien especial, pero nunca ha sido lo más escuchado. Entonces, sí hay momentos en los que crece mucho, luego baja, hay momentos en los que se siente como todo este grupo de bandas una sola cosa, luego como todos muy dispersos, cada quien la suya”.

¿Para cuándo un Foro Sol, ahora Estadio GNP?

Flip: “Nos falta un montón. Siempre quieres que te escuche más gente, siempre quieres ir a mercados nuevos, a países. Yo creo que el salir de pandemia lo estamos planteando como primero vamos a volver a tocar, luego vamos a volver a encontrar cómo hacer música juntos nueva, y luego retomemos esos planes. Ahorita estamos muy bien, nos sentimos otra vez muy a gusto tocando y componiendo, entonces vamos a ver a dónde nos lleva, pero nos faltan un montón de sueños por cumplir.

Quieran o no, Jumbo ya está en los libros de la historia del rock mexicano…

Flip: “Definitivamente le tenemos mucho agradecimiento a la carrera, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado, y pues queremos seguir logrando más. La verdad que tenemos ganas de seguir tocando muchos años más, pero sí, definitivamente, si se acabara el día de hoy, yo me voy bien satisfecho”.

¿Qué más planes tienen?

Flip: “Pues estamos empezando a hacer música nueva, creo que la siguiente etapa después de este volver a los escenarios, se está sintiendo todo muy bien, entonces los siguientes planes son terminar estos festejos de 25 años con música nueva y seguirle dando”.

Invítanos de nuevo al concierto de Jumbo

Flip: “Sí, vayan es este 27 de septiembre al Pepsi Center, los boletos están en Ticketmaster, es un gran festejo, va a ser un show muy completo, y nada, nos vemos el 27 de septiembre en la capital, en la CDMX”.

