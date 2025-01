Gera Mx lanza tiradera contra Santa Fe Klan: “tu dinero es como tu hijo, no lo viste”

El cantante Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Su ex, Maya Nazor, se llevó a su hijo a París y no le deja verlo, a pesar de que él le manda dinero.

Esto ha hecho que muchos critiquen a Santa Fe Klan, ya que hay quienes apoyan a Nazor, quien lo acusa de amenazarla y de no enviarle dinero últimamente. Para colmo, el rapero Gera Mx lanzó una canción llamada "250 k", que muchos ven como una respuesta directa a Santa Fe Klan, lo que ha hecho que la controversia se intensifique aún más.

El sencillo "250K" de Gera MX está dedicado a Santa Fe Klan y hace referencia a su vida personal, incluyendo la cantidad de dinero que le proporciona como pensión a su hijo Luka.

Gera Mx lanza indirecta contra Santa Fe Klan

Gera MX lanzó su nueva canción "250k", anunciada en redes sociales. En la presentación del video en YouTube, se destaca la frase "El respeto es más valioso que la fama, yo no quiero pelear con nadie, pero siempre me defenderé de TODOS".

El conflicto entre Gera MX y Santa Fe Klan inició en 2024 en una fiesta de Spotify, donde se reportó un pleito que ambos artistas negaron al principio. Sin embargo, Gera MX ha confirmado el incidente y lo abordó en la canción, en cuyo video oficial muestra una captura de pantalla de una conversación violenta con Santa Fe Klan.

El sencillo "250K" de Gera MX está dedicado a Santa Fe Klan, ya que contiene referencias a su vida personal, incluyendo la cifra que representa la pensión que le da a su hijo Luka, fruto de su relación con Maya Nazor.

Otra referencia es que en la canción se alude a la controversia relacionada con el rapero Santa Fe Klan, quien no ha tenido contacto con su hijo, Luka. "Tu dinero (Es como tu hijo, no lo viste)".

El rapero compartió una captura de pantalla en el video musical. | Captura de pantalla |YouTube video player

El rapero Gera Mx también menciona a Peso Pluma, dado que se afirma que la disquera de Santa Fe Klan es la misma que la del intérprete de corridos tumbados. "Tu disquera no te mira, no se te nota el progreso (No)

Creo que ya tienen una pluma de más peso (Ajá)".

En una sección de la letra se puede escuchar: "De tanto inhalar solventes te quedaron dos neuronas, abrazas siempre llorando, diciendo que están muy triste, tu dinero es como tu hijo no lo viste, en tu barrio te respaldan por despensas que regalas, miren a su puto Ángel como le corto las alas”. Gera MX lanzó la canción "250K", canción que ha llevado a sus seguidores a especular que contiene una dedicatoria para Santa Fe Klan.

Letra de 250K de Gera Mx

Yeah, yeah

250k

Es el Cachorro, ma

Miembro activo del honorable y respetado Rich Vagos

Wup, wup

[Verso]

Oye, BeatBoy

Aprendido y apuntado, cuida a cuál ángel le rezas

Vine a matar por gusto, la fama no me interesa

A la próxima que apuntes, no tiembles y a la cabeza

Te gusta andar con pistola, yo también tengo de esas

Del tamaño del calibre es el tamaño de los miedos (Yeah)

Por apuntar a mi gente te quiero cortar los dedos (Eh)

Eres puro pan de dulcе, puro pinche caramelo (¿Dice qué? Ja)

Sе pone loco y solo le dispara al cielo (Wu)

Rápido, saquen la cámara para hacerse el humilde

Si eso no viene de cora, pendejo, de nada sirve (No)

El rap es pura competi', vine a hacer que se equilibre (Libre)

Tu rap es puro confeti, tus letras están en kinder

De a solos te me culeaste, solo con tu fierro accionas (Woah)

De tanto inhalar solvente te quedaron dos neuronas

Abrazas siempre llorando diciendo que estás muy triste

Tu dinero (Es como tu hijo, no lo viste)

En tu barrio te respaldan por despensas que regalas

Miren a su puto ángel cómo le corto las alas

Co-Co-Como dijo Zasko, mi exnovia te la mereces

Poner la boca donde me vine más de cien veces

Las deudas se cobran todas y vienen con intereses (Yeah)

Te quiero pisar la cara, a ver qué día te apareces

Tu disquera no te mira, no se te nota el progreso (No)

Creo que ya tienen una pluma de más peso (Ajá)

Venga, avienta un rezo, danos motivo o razones (O algo)

Ya sabemos que la Virgen y que todos son pelones (Naah)

Que las cortas, que las largas, eso me parece un chiste

(Ve que en paz descansa el Lefty, parece que no aprendiste)

Traer la calle pa' la música es apagar la vela

Es como llevar un arma y sacarla en la escuela

Vine a quitar la máscara, después me darán gracias

Que nadie confunda la humildad con ignorancia

[Outro: Gera MX, C-Kan, Sipo One & Sick Jacken]

Yeah, atentamente la institución

15 años en el juego

Yo ya rapeaba antes de que te gustara el tiner

Dice que le tengo envidia y le pregunté al banquero

Y me dijo que tú tenías más vistas, pero yo más dinero

Ya túmbate ese rollo de ser maleante

Recuerda que eres cantante o comediante, maldito meme andante

Yeah, yeah

Yeah, yeah-yeah

Yo solo me inspiro viendo las manos al aire

A ti te apoyamos, maldito, cuando eras nadie

Yo soy mi abogado, mi feria y mi sangre

Un saludo de los Vagos, chingas a tu madre

Yo solo me inspiro viendo las manos al aire

A ti te apoyamos, maldito, cuando eras nadie

Yo soy mi abogado, mi feria y mi sangre

Un saludo de los Vagos, chingas a tu madre

¿Yo de qué chingados te voy a tener envidia?

Esta vida-

Me quieres hablar a mí de calle

No lo sé pequeño

No me cae la ley, siempre he vivido fuera

Yo doy y quito la vida por la bandera

Wuh, wuh

(Dj Lico, ma)

