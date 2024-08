Gobierno de Querétaro despide de su cargo a Cristina Niño de Rivera ¡Estos son los motivos!

María Cristina Niño de Rivera grabó un video que hizo que terminara con su cargo como Directora de Gobierno de Querétaro, pues nunca creyó que sus palabras fueran a causar tanta polémica.

Resulta que el Gobierno de Querétaro la destituyó tras admitir que abandonó su puesto para no atender a la gente, pues el pasado viernes era el último día de refrendo.

“Oigan, hoy hui de la oficina porque ya saben, es el último día para refrendar. Entonces todos de repente: 'es que se me olvidó. Y es que el tiempo. Y por favor. Me comprometo'. Y pues no, los requisitos con los requisitos”, detalló.

Cristina Niño de Rivera es despedida

La ahora exfuncionaria pública continuó con su video diciendo con una enorme sonrisa que muchas personas la buscaron y pues no les hizo caso.

"Pero me da mil risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy directora de Gobierno y me ven chiquita. El punto es que, literal, no saben cuánta gente pasó enfrente de mí (pidiendo cita) y yo ahí a ladito, pero obvio nunca se imaginan una mujer joven”, expuso.

Ante esto, el Gobierno de Querétaro tomó la decisión de separarla de su cargo por su falta de compromiso con la gente y falta de profecionalismo.

“Esta medida se ha adoptado en congruencia con los valores y principios que rigen la administración pública del Estado de Querétaro, los cuales priorizan la transparencia, la integridad y el respeto. La Secretaría de Gobierno reitera su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura como lo marca el decálogo que rige a los funcionarios públicos de la presente administración”.

Cristina Niño de Rivera pide disculpas

Luego de ser despedida, Niño de Rivera cerró sus redes sociales pero antes ofreció una disculpa donde añade que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Fuera de horario oficina, subí una historia a mis redes sociales donde hice un comentario que se prestó a sacarlo de contexto. Por ello, ofrezco una disculpa y refrendo mi compromiso con las responsabilidades de la dirección de Gobierno que me honro en liderar. Sigamos trabajando con pasión por nuestro gran estado”.

