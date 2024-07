Laisha Wilkins critica entrevista de Saskia Niño de Rivera al sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva

La entrevista que hace apenas unos días publicó la activista Saskia Niño de Rivera a un hombre apodado 'El Bart', quien fue uno de los sicarios que intentó matar al periodista Ciro Gómez Leyva en 2022, sigue dando de qué hablar, ya que ahora fue la exactriz Laisha Wilkins quien la criticó por mostrar empatía con delincuentes.

Desde hace un tiempo Saskia ha ingresado a diferentes cárceles del país para entrevistar a delincuentes confesos, exponiendo sus casos en el podcast Penitencia, lo que le ha generado un sinfín de críticas de las cuales ha intentado defenderse apelando a que todas las personas merecen una segunda oportunidad, incluidas aquellas que hayan cometido delitos como matar.

Fue así como entrevistó a Héctor Martínez Jiménez, apodado ‘El Bart’, quien dijo no estar arrepentido de intentar matar al periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, pues ser sicario lo ve como cualquier trabajo por el que a cambio recibe dinero.

“Es una confesión (la entrevista al ‘Bart’), de lo cual me da gusto porque justo habla de que las cosas se están haciendo bien. Yo siempre he tenido esta sensación de por qué nadie ha entrevistado al que mató a Colosio, por qué no hemos escuchado del presidente municipal de Ayotzinapa, por qué nadie ha entrevistado a estos personajes que supuestamente están implicados en los asesinatos más mediáticos o intentos de asesinatos más mediáticos en el país y esta entrevista lo ejemplifica muy bien”, comentó Niño De Rivera en una reciente entrevista para defenderse de las críticas.

Laisha Wilkins criticó el trabajo de Saskia Niño de Rivera

Una de esas críticas llegó de parte de Laisha Wilkins, la exactriz de Televisa quien ahora mediante su personaje La Reina de Dinamarca, es una de las más duras contestatarias en redes sociales, señalando la actitud de la activista frene a un sicario.

“Increíble la poca formación de algunos que sostienen un micrófono… Nunca se les sonríe a los sicarios, ni por empatizar para una entrevista. No se utiliza tono romántico para preguntar sobre homicidios y planeación. No es tu cuate, estás interrogando a un asesino sin moral”, fue el mensaje de Laisha en el que si bien no mencionó a Saskia, sus seguidores entendieron que se refería a ella.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CUIDADO! LOS MONTACHOQUES YA TAMBIÉN OPERAN EN LOS SUPERMERCADOS