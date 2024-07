¡Cuidado! Los montachoques ya también operan en los supermercados

Los montachoques ya no son exclusivos de las avenidas, ahora este tipo de delincuentes han llegado a los supermercados utilizando los carritos de súper como su elemento para cazar a sus víctimas.

De un tiempo para acá este tipo de casos han aumentado considerablemente, actuando tanto en avenidas de la Ciudad de México como del Estado de México, en donde uno o dos autos con varias personas abordo provocan un choque para exigir a la víctima, de una forma violenta, dinero para resarcir el daño.

Algo similar ahora pasa en los centros comerciales, en donde después de un choque provocado entre carritos del súper, los dueños de lo ajeno aprovechan la distracción para despojar de sus pertenencias a la víctima.

Fue justo así como le sucedió a la actriz Berenice Mastretta, quien mediante un video que publicó en su cuenta de TikTok (@beremastretta) relató que durante su visita a una tienda Costco, fue víctima de un par de mujeres montachoques, quienes le quitaron su cartera.

“Me volaron la cartera en Costco, pero me montaron todo un showcito. Dos señoras me arrinconaron porque una casi me choca de frente con el carrito, pero justo me estaba estacionando y la otra se me puso a lado y entre ellas tenían contacto”, fue como comenzó el relato de la artista, quien dice que después de un primer intento fallido, las mujeres volvieron a buscar chocarla para después robarla.

“La señora que me iba a chocar por primera vez veo como viene de frente y ahora sí me choca frontalmente, me empieza a gritonear y con todas sus fuerzas avienta mi carrito hacia un lado y yo lo trato de tomar para no pegarle a la gente que iba pasando, pero siento como mi bolsa medio sale volando, momento en el que me sacan la cartera”, agregó.

Posteriormente Berenice Mastretta señaló que pudo ver los videos de las cámaras de seguridad del supermercado, confirmado que la “estaban cazando”, pues esas dos mujeres que la robaron eran parte de un grupo de seis personas que ingresaron juntas a la tienda.

Por fortuna, en su caso la actriz dice que las ladronas sólo se llevaron 200 pesos en efectivo que tenía en su cartera, mientras que de las tarjetas de crédito que portaba no pudieron tener beneficio porque las canceló a tiempo. “Aférrate a tu bolsa como si no hubiera mañana”, comentó la actriz.

