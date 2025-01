Grimes, ex esposa de Elon Musk habla sobre el saludo Nazi que hizo Musk en la toma de posesión de Trump

La cantante Grimes se está distanciando de su ex esposo y padre de sus hijos, Elon Musk.

Grimes ahora está denunciando el nazismo después de que el CEO de Tesla hiciera un gesto que muchos interpretaron como un saludo nazi durante uno de los eventos de inauguración de Donald Trump.

Un seguidor de la cantante canadiense en las redes sociales comentó su frustración por las payasadas de Musk y la última controversia sobre el gesto de un solo brazo.

Momento en el que Elon Musk hace presuntamente saludo Nazi|

Grimes vio la publicación y respondió en X diciendo que no había estado en línea y que "no harían una declaración precipitada" sobre el incidente. La cantante afirmó que tenían que irse a la cama e investigar antes de emitir una declaración.

"Es absurdo que alguien pueda ser cancelado por algo que hizo su ex incluso antes de que se enteraran de que sucedió", agregó Grimes. No soy él. No haré una declaración cada vez que haga algo. Solo puedo enviar el amor de vuelta a un mundo que está sufriendo".

Elon Musk y Grimes en la alfombra de la MET Gala|

Grimes, que tiene tres hijos con Musk, dijo que elige "el bienestar de mis hijos", en lugar de hacer declaraciones sobre su ex pareja: "Te prometo que no se siente bien ser odiado todo el tiempo por cosas que ni siquiera conozco, no puedo predecir y no puedo controlar", dijo Grimes.

“Pero también elegí este camino, lo acepto. Lo hago lo mejor posible, y simplemente deseo felicidad y salud a todos".

Elon Musk y Grimes comparten tres hijos de su matrimonio |

En una segunda publicación, Grimes respondió a otro fan que les pidió que denunciaran a los nazis y a la derecha alternativa.

"Estoy feliz de denunciar el nazismo, y la derecha alternativa. ¿Eso ayudaría a aclarar las cosas?" Grimes respondió:

“Acabo de salir del desayuno y tengo que coger un vuelo, y todavía estoy debatiendo cómo abordar las cosas diplomáticamente porque me siento por encima de mi cabeza. Pero si hay preocupación por eso, estoy feliz de establecer el récord de una manera significativa. Si no respondo durante otras 5 horas es porque no hay wifi en mi vuelo".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Elon Musk se defiende de críticas por supuestamente hacer saludo nazi