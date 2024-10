Gustavo Macalpin, de ser despedido a ¿conseguir trabajo en TV Azteca? Esto sabemos

A inicios de semana el periodista Gustavo Macalpin fue noticia en todo el país porque fue despedido en vivo mientras conducía su noticiario Ciudadano 2.0 en el Canal 66 de Mexicali, y ahora él mismo ha revelado que viajó a Ciudad de México porque ya tiene varias ofertas de trabajo.

‘No hay mal que por bien no venga’ es una frase que aunque podría sonar trillada es muy cierta, y un claro ejemplo de ello es Gustavo Macalpin, pues parece ya haber superado el trago amargo que fue quedarse sin trabajo luego de que al aire fuera despedido por el director de la televisora en la que trabajaba. “Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, le dijo el dueño del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, al comunicador mientras estaba en vivo.

Después de eso, mucho se dijo sobre que el despido de Macalpin fue un acto de censura a su sátira política, pues en emisiones anteriores de su noticiario habló mal del esposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sin embargo, también salió una versión de que el periodista ya no llevaba buena relación con nadie en el Canal 66, incluido el dueño de la empresa.

Gustavo Macalpin tiene ofertas de trabajo en CDMX

Sin embargo, eso ha quedado atrás, ya que ahora el propio Gustavo Macalpin compartió con sus seguidores en redes sociales que está en la Ciudad de México, a donde ahora viajará varias veces porque tiene varias ofertas de trabajo.

“Inmediatamente después de que pasara lo que ya todos saben que pasó, yo salí de la televisora devastado, súper triste, agüitado... llegué hasta mi casa, abracé y platiqué con mi esposa y unas cuantas horas más tarde le marqué a mi señora madre.

“Mi mamá me dijo muchas cosas y al final me dijo ‘Mijito, no hay mal que por bien no venga’...Estoy en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y de hecho voy a venir varias veces a la capital del país en las próximas semanas porque ya hay varias ofertas de trabajo”, comentó el periodista en un video que compartió en redes.

Hasta el momento no hay confirmación de en dónde trabajará Gustavo Macalpin luego de ser despedido en vivo, sin embargo, cabe recordar que el comunicador Chumel Torres, que también tiene un estilo de sátira política, públicamente ya dijo que le gustaría colaborar con él.

Además, recientemente en sus redes sociales Macalpin compartió una historia en Instagram en donde se le ve en las instalaciones de TV Azteca diciendo: “Vine a ver si mi madrina de Primera Comunión, Pati Chapoy, me da chamba”.

