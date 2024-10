Canal 66 explica por qué despidió a Gustavo Macalpin; Gobernadora de B.C. también niega censura

El despido del periodista Gustavo Macalpin mientras estaba en vivo conduciendo su noticiario sigue dando de qué hablar, ya que ahora el Canal 66 de Mexicali explicó por qué corrieron al comunicador, asegurando que no fue por algo que dijera al aire sobre la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

En redes sociales se volvió viral el incómodo momento en que Gustavo Macalpin fue despedido al aire por el director de la televisora, Luis Arnoldo Cabada, quien entró a cuadro y de manera sorpresiva le dijo el presentador “Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”.

Ante esta situación mucho se mencionó que su despido obedecía a un acto de censura por la sátira política que hace, sin embargo, Francisco Javier García, director de noticiarios del Canal 66 de Mexicali se pronunció al respecto y durante una reciente emisión, señaló que el despido de Gustavo Macalpin obedecía a una serie de problemas que se venían acumulando y la actitud del propio periodista, ya que se llevaba mal con todos en el canal, incluyendo el dueño.

“Macalpin lo dijo en su video que no era (su despido) por ningún contenido que ayer presentó, Gustavo había hecho bromas mucho más pesadas, sátira política mucho más dura a muchas figuras, incluso Macalpin lo sabe él, lo sé yo, lo sabemos los del círculo: lleva una mucho más cordial relación y de respeto con la Gobernadora (Marina del Pilar), que con Luis Arnoldo Cabada (dueño del canal).

“Si me permites, nada más Gustavo, trata de no pelearte con todo mundo, no todo mundo somos monedita de oro, no todo mundo se lleva bien con todos, pero no te puedes llevar mal con todos, no puedes aislarte y dejarle de hablar a todos”, comentó el director de noticiarios, quien invitó al dueño Luis Arnoldo Cabada a disculparse públicamente con Gustavo Macalpin.

#Mexicali

Se pronunció el director de noticieros del canal 66, Francisco Javier García y señaló que el despido de Gustavo Macalpin no fue por su contenido sino por una serie de inconvenientes acumulados, así como hizo un llamado al Dueño del canal, Luis Arnoldo Cabada a ofrecer… pic.twitter.com/uj1COBLoKY — Berenice (@BereniceDiazG) October 9, 2024

La Gobernadora Marina del Pilar dice que Gustavo Macalpin es su amigo

Por otra parte, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que Gustavo Macalpin es un amigo de su familia, por lo que es mentira que su despido del Canal 66 de Mexicali se debió a un comentario que hizo al aire contra su esposo Carlos Torres, quien recientemente fue nombrado coordinador de Proyectos Estratégicos en Tijuana.

“Gustavo es amigo personal de mi familia. Lo queremos mucho, disfrutamos mucho su programa, lamentablemente no lo puedo ver mucho porque a esa hora estoy durmiendo a mis hijos, o ya estoy profundamente dormida, como fue el caso de ayer. Hasta hoy me enteré de lo sucedido. Desearle a Gustavo siempre que le vaya muy bien, espero verle pronto en televisión, lo admiramos, nos gusta su contenido y la forma sarcástica y la sátira política”, dijo la gobernadora, quien por cierto, fue compañera en la Universidad de Gustavo Macalpin, mientas estudiaban Derecho.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Esto cuesta conocer en persona a Shakira ahora que venga a México! ¿No le pierden?