¿Qué comentarios dijo Gustavo Macalpin para que lo despidieran? Ya dio sus primeras declaraciones

El periodista Gustavo Macalpin fue despedido del noticiero que conducía en el Canal 66 de Mexicali tras criticar al esposo de la gobernadora Marina del Pilar. Aunque no hay una versión oficial, se ha difundido en redes sociales que Macalpin no solo atacó a la pareja de la gobernadora, sino que también se burlaba de ella y de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Macalpin estaba conduciendo el noticiero Ciudadano 2.0 en el canal 66 cuando anunció la presencia de Arnoldo Cabada, el director general de la televisora. “Vengo a agradecerte estos seis años por este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario (...) Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”. Dijo el director de la televisora.

¿Qué comentarios dijo sobre la gobernadora de Baja California?

La transmisión del programa Ciudadano 2.0 dio inicio cuando Gustavo Macalpin expresó: "Hoy es el último día que... perdón, es el último día que AMLO está. Aquí le presento esta información, todos le lloramos a AMLO”

El presentador antes de presentar a la gobernadora, agradeció al tabasqueño por su apoyo a la entidad del norte del país, destacando que la gobernadora mostró habilidades como actriz, aunque insinuó que sus lágrimas eran simuladas, lo que provocó burlas.

¿Qué dijo Gustavo Macalpin tras su despido en vivo?

El despido del periodista se volvió viral en redes sociales, lo que llevó al presentador a hacer declaraciones al respecto.

Macalpin reaccionó con sarcasmo y humor tras ser despedido, publicando una fotografía en Facebook que muestra su actitud relajada frente a la polémica. Sus seguidores han respondido positivamente, brindándole su apoyo.

“No estoy llorando…se me metió un ‘me corrieron de Ciudadano 2.0′ en el ojo”, compartió Macalpin.

Asimismo, en su cuenta de "X", anteriormente conocida como Twitter, compartió un video expresando sus primeras palabras tras lo ocurrido.

“Después de estar siete largos años al frente del programa más exitoso de ese canal, ¿por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Miren, yo lo que hago es crítica política, así que ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones”

"De lo que sí estoy seguro, y convencido, es que no fue porque yo hiciera un mal trabajo. Si por algo me he caracterizado todo este tiempo, es por ser el más dedicado y disciplinado. Y prueba de ello es que construí un programa del agrado de muchos y muchas”.

Les aseguró que estoy agradecido con la empresa. Evidentemente, voy a seguir haciendo crítica política y voy a buscar más y mejores plataformas. Espero tener el apoyo de todos ustedes”.​ Expresó el periodista.

