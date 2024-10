¿Habrá puente vacacional por el 12 de octubre? Aquí te decimos

Ha llegado octubre y muchos ya se preguntan si en este mes habrá puente vacacional, especialmente porque el próximo 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, así es que te diremos si dicha fecha es considerada como día festivo por la Ley Federal del Trabajo.

Apenas el pasado 1 de octubre tuvo lugar el más reciente día festivo, esto porque Claudia Sheinbaum tomó protesta como la nueva Presidenta de México y tanto diputados como senadores aprobaron que dicha fecha de cada 6 años sea considerado de descanso obligatorio, al ser el momento en que se lleva a cabo la transición de poder.

Sin embargo, muchos ya anhelan un nuevo puente vacacional y la fecha próxima destacada en el calendario es el 12 de octubre, en el cual se conmemora el Día de la Raza por el descubrimiento de América a manos de Cristobal Colón, en 1492.

Desafortunadamente, la Ley Federal del Trabajo no considera el 12 de octubre dentro de los días festivos oficiales, por lo que no habrá puente vacacional, pues incluso ese día cae en sábado, así es que no hay manera de extender el fin de semana.

Días festivos oficiales 2024

1ro. de enero

5 de febrero

21 de marzo

1ro. de mayo

16 de septiembre

20 de noviembre

1ro. de octubre de cada seis años, cuando corresponda al cambio del Poder Ejecutivo Federal

25 de diciembre.

Estudiantes sí tendrán puente vacacional en octubre

Quienes sí tendrán puente vacacional en este mes de octubre son los estudiantes de educación básica del país, y esto porque en el calendario oficial que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el Ciclo Escolar 2024-25, a finales de mes habrá junta del Consejo Técnico Escolar.

En el calendario oficial viene marcado el viernes 25 de octubre como el día en que se llevará a cabo la junta de maestros, por lo que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases y su fin de semana será de tres días.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo se dice: “Presidente” o “Presidenta”? Esto dice la RAE