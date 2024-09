¿Habrá reencuentro y disco nuevo de RBD? Anahí explica todo a detalle

En las últimas semanas se ha estado hablando del futuro de los integrantes de RBD, pues supuestamente después de su última gira terminaron peleados.

Al respecto, Anahí fue cuestionada sobre los planes de la banda y de una posible reunión, porque en realidad les fue bien el año pasado visitando otros países y ciudades de México.

“Pues la verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado, el camino de cada uno está como por diferentes lugares, pero, pues no lo sé”, detalló.

Anahí vive el momento

La también actriz reiteró que no sabe bien qué pasara con la agrupación de pop, ya que aprendió que no debe de hacer planes sino aprovechar lo que está viviendo al momento.

“Yo, la verdad, no hago planes, en la vida he aprendido que tenemos aquí y ahora, y hay que gozar aquí y ahora, agradecer lo vivido y no estar tanto siempre queriendo más, sino también disfrutar lo que tienes hoy”, dijo.

RBD hizo canciones nuevas

La cantante reveló que tampoco sabe qué pasará con las canciones que grabaron ya que hicieron nuevos temas, pero por el momento se queda con el amor a RBD y a su personaje ‘Mia Colucci’.

“Hicimos varias canciones, grabamos varias canciones, la verdad es que no sé, no tengo idea qué va a pasar con eso. Yo amo a RBD, yo en mi corazón tengo a 'Mía Colucci' por el resto de mi vida, o sea, yo soy 'Mía Colucci', a mí no me la quita nadie, es algo que amo tanto, que disfruté tanto, que quien no haya podido ir y vea un video, se podrá dar cuenta cómo se me desbordaba el alma ahí (en los shows)”, concluyó.

