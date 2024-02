Harry Potter Serie: ¿Cuándo se estrena y por dónde ver?

Después de la confirmación de la serie de Harry Potter, en mes de abril de 2023, de que una de las sagas más exitosas de todos los tiempos tendrá su versión en la pantalla chica. La vicepresidenta de Warner Bros, Rosa Tévar, informo que la primera temporada tendrá su estreno probablemente en 2025, de acuerdo con el CEO de HBO, el presupuesto será equivalente al de Game of Thrones y House of the Dragon.

HBO Max propiedad de Warner Bros DC. Anunció una nueva serie de Harry Potter. Esta adaptación de los libros de las novelas de J.k Rowling en la pantalla chica no tendrá nada que ver con las películas ya estrenadas, por lo que este reinicio de la historia ser más fiel a lo que se ha visto en las películas, habrá un reparto completamente nuevo para la ocasión. Cada temporada estará destinada a los libros.

Desde la difusión oficial, existen muchas dudas al respecto, como la fecha de estreno en la futura plataforma Max. Ahora, parece ser que HBO Max podría haber confirmado el estreno de la primera temporada en 2025 o 2026. Los ejecutivos de Warner Bros han pensado en más de un reboot para sus grandes producciones, como sucedió también con El Señor de los Anillos.

Hasta el momento, se sabe que la serie contará con siete temporadas, una por cada libro de la saga. Además, cada temporada adaptará uno de los tomos de cada libro, contando con más margen de metraje que las películas para adaptar fielmente la obra de J.k Rowling

“El compromiso de Max es preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy ansiosa por ser parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle que solo ofrece una serie de televisión", declaro la autora.



