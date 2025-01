Harvey Weinstein ruega por salir de prisión: “No aguanto más, quiero salir de este infierno”

Harvey Weinstein está rogando volver a la corte para su nuevo juicio lo más pronto posible por en palabras del ex productor no cree que "aguante" mucho más tiempo tras las rejas.

El controvertido ex productor de cine, que está a punto de ser juzgado de nuevo en Nueva York después de que su condena por agresión sexual de 2020 fuera revocada el año pasado después de una apelación, suplicó adelantar la fecha de la corte en un juzgado el día de hoy miércoles.

Weinstein, asistió en silla de ruedas y tenía un aspecto deteriorado durante la nueva comparecencia ante el tribunal.

El ex productor dijo que no cree que pueda asistir a la fecha de inicio del 15 de abril, ya que no cree que pueda sobrevivir a su encarcelamiento en la isla de Rikers.

Él rogó: “Quiero salir de este infierno... Quiero que esto termine". Según Weinstein, "Cada día es una lucha" para él tras las rejas y señaló que no es el único. Añadió: "Hay tanta gente sufriendo en la isla de Rikers, tanta gente con la que estoy en prisión. Hablo por todos ellos".

¿Qué enfermedad tiene Harvey Weinstein?

El ganador del Oscar, está luchando contra la leucemia y otros problemas de salud, presionó por una fecha de inicio más temprana una semana, sugiriendo el 7 de abril como una posible actualización del calendario.

