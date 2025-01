FOTO: Captan a Christian Nodal y Ángela Aguilar comprando su despensa en un Costco

En medio de la polémica que envuelve su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen disfrutando su matrimonio y ahora la pareja fue captada por un fan mientras realizaban comprar en una tienda Costco , como dos personas común y corrientes.



Si bien el encuentro sucedió desde noviembre pasado, recientemente ha tomado fuerza y se ha vuelto viral en redes sociales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal viven un matrimonio en medio de la polémica/IG: @nodal|



Según lo que cuenta Lola, la fan que encontró a los artistas, ella realizaba sus compras en una tienda Costco de Houston, Texas, en los Estados Unidos, cuando de pronto se percató que en los pasillos estaban los interpretes de la canción ‘Dime cómo quieres’.



“ Me los topé de sorpresa, yo en modo fan, súper nerviosa. Después de tomarme la foto con Ángela y Nodal estaba que temblaba”, comentó la mujer, quien además cuenta que también se encontró en el supermercado a Leonardo Aguilar, hermano de Ángela e hijo de Pepe Aguilar, e igual se tomó una foto. “Los tres son buena onda, pero quien se pasaba de buena onda era Leonardo, así que soy fan”, concluyó la mujer.

A muchos les llamó la atención lo que llevaban los artistas en su carrito/TikTok |



Las reacciones de los internautas a esta historia no se hicieron esperar, compartiendo algunos lo que harían si tienen la fortuna de encontrarse con artistas de esta magnitud, mientras que otros destacaron los artículos que Nodal y Ángela llevaban en su carrito, que en esta caso era detergente para ropa y baterías, según se aprecia en las foto.

La mujer también se pudo fotografiar con Leonardo Aguilar/TikTok |