VIDEO: El rapero Mc Davo fue estafado por 200 mil pesos

El rapero mexicano Mc Davo compartió en TikTok que fue estafado hace aproximadamente un año, cuando contrató a alguien para hacer una cocina y le robó 200 mil pesos. Decidió hacer pública su experiencia tras enterarse de que Germán Ortega, de los Mascabrothers, también había sido víctima del mismo estafador.

El rapero mexicano Mc Davo compartió en TikTok que fue estafado hace aproximadamente un año. | Setlist |

Mc Davo revela que fue estafado con 200 mil pesos

En un video de más de tres minutos, Mc Davo expresa su frustración hacia un estafador, mencionando que ya no tolerará más a personas como él. Al descubrir que otro artista también había sido víctima de la misma estafa, decidió hacer una denuncia pública.

"Una persona me robó 200 mil pesos y me acabo de enterar que le robó otros 200 mil pesos a otra persona del medio artístico y me parece increíble cómo el destino nos junta y pide ayuda para dar con Carlos Ferreira, que es la persona que nos robó".

Mc Davo señala que el estafador organiza toda la logística para ganarse la confianza de las personas. A pesar de que el rapero y su equipo tomaron precauciones, la situación no era segura.

"Fingió tener una oficina, yo mandé a mi gente para comprobar que era un lugar en donde armaban cocinas, y en efecto sí, pero no eran de él. Entonces el estafador te monta la película para que vayas a su oficina, pide prestado un carro para ser un wey elegante y es un estafador".

El rapero denunció que fue estafado por 200 mil pesos.| IG |@mcdavo

Un estafador, tras ser contratado, complicó su trabajo y logró engañar al rapero Mc Davo, quien perdió 200 mil pesos. Mc Davo advirtió sobre la necesidad de tener precaución con este tipo de estafadores.

"Le di su primer depósito y trabajó a medias; le deposité el segundo y empezó con un chingo de trabas. Al tercer depósito me dijo 'lo que le vas a comprar a Home Depot en traja, horno, parrilla, a mí me hacen un descuento'. Me convenció de depositarle a él, pero que sirva de experiencia para que no le pase a alguien más", finalizó.

@mcdavo Pues chale así las cosas jejeje durante 1 año no había dicho nada pero ya basta de perdonarle a la gente estafadora sus chingaderas ♬ sonido original - McDavo

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Joven exhibe a taxista que le cobró 700 pesos por viaje de 5 minutos en CDMX