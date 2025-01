Lupillo Rivera manda carta a Trump para defender a los migrantes: “Usted tiene el poder de hacer historia”

En medio de la crisis que se vive por la deportación masiva de migrantes indocumentados desde Estados Unidos, el cantante de raíces mexicanas Lupillo Rivera le mandó una carta al Presidente Donald Trump , en la que lo invita a reflexionar y valorar el trabajo de millones de personas que ahora viven en la incertidumbre: “Señor presidente, usted tiene el poder de hacer historia”.

Lupillo Rivera intercedió en favor de los migrantes indocumentados/IG: @lupilloriveraofficial |



El apodado ‘Toro del Corrido’ es estadounidense porque nació en California, sin embargo, está plenamente identificado con los mexicanos porque sus padres son originarios de México, por lo que como ciudadano americano pidió una oportunidad para los migrantes que diariamente trabajan en diferentes industrias del país.



“ Señor presidente, estoy parado ante usted no como un artista, no como un activista, pero sí como un americano que cree en los valores que hacen de esta nación un lugar de trabajo duro, oportunidad e ilusión de tener una vida mejor. Vine a hablar en voz de millones de migrantes que contribuyen en este país todos los días, que se despiertan antes de que el sol salga y trabajan muchas horas para construir un futuro, no solamente para ellos, también para América. Estos hombres y mujeres son la columna vertebral de nuestras industrias, agricultura, construcción, salud, tecnología y mucho más.

Esta es la carta que publicó el cantante en idioma inglés/IG: @lupilloriveraofficial |



“ Son las manos que cultivan nuestra comida, que innovan nuestros negocios, son los corazones que cuidan de nuestros niños y nuestros viejistos. Son emprendedores, pagan impuestos; son soñadores. Aún así, muchos de ellos viven en la incertidumbre trabajando duro llevando la carga de un sistema fuerte que los hace retroceder”, se lee en la carta que Lupillo publicó en sus redes en idioma inglés.

Lupillo Rivera le pide a Trump una ley en favor de los migrantes



Más adelante en la carta, Lupillo Rivera invita al Presidente Donald Trump a hacer historia, dándoles a los migrantes indocumentados una oportunidad para mantenerse en los Estados Unidos y trabajar tanto para el bien de sus familias, como para seguir impulsando las industrias en favor de los noteamericanos.



“ Señor presidente, usted tiene el poder de hacer historia, tiene el poder de firmar un poder ejecutivo que permita a toda esta gente trabajar de manera individual y arreglar su situación migratoria de una manera digna. Haciendo esto no solamente va a cambiar la manera de vida de América, creara una nación más unida, prospera y podrán realizar su sueño americano.

Ya van miles de migrantes expulsados por el Gobierno de Estados Unidos/AP |



“ Se lo pido encarecidamente señor presidente para darle a mi gente, nuestra gente, una oportunidad de probar que ellos no son menos, que son una bendición en este país, una oportunidad de trabajar sin miedo y darle a sus hijos una vida mejor porque cuando lo migrantes retroceden, América retrocede”, concluye la carta del cantante de regional mexicano.

