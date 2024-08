HBO lanza primer vistazo de la segunda temporada “The Last of Us 2”

La plataforma de streaming Max acaba de lanzar un primer corto vistazo a la segunda temporada de The Last of Us como parte de un video promocional más amplio para su programación de catálogo del 2024-2025.

El nuevo avance incluye algunas escenas reconocibles del videojuego The Last of Us Part II, incluido el flashback de baile en Jackson y ese momento aterrador de una cerca llena de infectados.

Otro de algunos vistazos a los Seraphites y a Joel siendo interrogado por la siempre increíble Catherine O'Hara sobre sus acciones al final de la primera temporada, así como en el juego.

¿Cómo será la segunda temporada?

La próxima temporada de la exitosa adaptación de The Last of Us de HBO tendrá una duración más corta que la primera y contará con menos episodios.

La primera temporada solo tuvo nueve episodios.

Eso es según Deadline, que informó en exclusiva el recuento de episodios, aunque también se afirma que una posible tercera temporada sería "significativamente más grande" y que al menos uno de los nuevos episodios de la temporada 2 será bastante largo.

Mazin también insinuó la posibilidad de una cuarta temporada, esencialmente diciendo que todo dependerá de la audiencia, pero que la historia que él y el co-showrunner, Neil Druckmann, están imaginando podría justificar más temporadas.

“Una cosa es absolutamente segura: no veo cómo podríamos contar la historia que queda después de que se complete la temporada 2 en una temporada más” mencionó el co-creador de la serie, Craig Mazin.

