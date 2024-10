¡ Henry Cavill será el protagonista de la película de “Voltron”!

Henry Cavill será el protagonista de la película de acción real "Voltron", producida por Amazon MGM y basada en el popular anime. Los detalles sobre su papel se mantienen en secreto, y el actor Daniel Quinn-Toye se ha incorporado recientemente al elenco. La dirección de la película está a cargo de Rawson Marshall Thurber, quien también coescribió el guión junto a Ellen Shanman. Esta adaptación se inspira en la serie de anime de la década de 1980, aunque la trama aún no ha sido divulgada.

Henry Cavill protagonizará a "Voltron"

Henry Cavill, reconocido por su interpretación de Superman y su actuación en "The Witcher", protagonizará la adaptación de "Voltron", según informa The Hollywood Reporter. Se unirá a Daniel Quinn-Toye, una talentosa estrella del West End. "Voltron" se inspira en las series japonesas "Beast King GoLion" y "Kikou Kantai Dairugger XV", las cuales fueron editadas y dobladas por World Events Productions para crear el programa "Voltron: Defender of the Universe", emitido en la década de 1980.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles específicos sobre la nueva versión de la trama, la cual fue elaborada por Thurber y Ellen Shanman. Los productores de la película incluyen a Todd Lieberman, Bob Koplar, Thurber y David Hoberman.

¿De qué trata "Voltron"?

"Voltron" es una serie animada que sigue las aventuras de un grupo de pilotos que controlan robots gigantes llamados "Voltron". Estos pilotos, provenientes de diferentes planetas, se unen para formar un poderoso robot que lucha contra fuerzas malignas y defiende la paz en el universo. La historia combina elementos de ciencia ficción, acción y amistad, mientras los personajes enfrentan desafíos y desarrollan sus habilidades.

¿Quién es Henry Cavill?

Henry Cavill es un actor británico conocido por sus papeles en películas y series de televisión. Nació el 5 de mayo de 1983 en Jersey, Islas del Canal. Es famoso por interpretar a Superman en el universo cinematográfico de DC y por su papel de Geralt de Rivia en la serie "The Witcher" de Netflix. Además de su carrera actoral, Cavill ha sido reconocido por su atractivo físico y ha participado en diversas producciones a lo largo de su carrera.

