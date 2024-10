Hermanos Menéndez explotan contra Netflix por la serie que hicieron sobre su caso

La serie ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, no fue muy del agrado de los hermanos, en quienes está basada la producción, ya que la califican como un “retrato deshonesto" y calumniador.

“Creía que habíamos superado las mentiras y las representaciones dañinas de Lyle, en las que se dejan en evidencia mentiras horribles y descaradas que están presentes a lo largo de toda la serie. Quiero pensar que lo hicieron a propósito”, detallaron en un comunicado que publicó en redes la esposa de Erik.

Hermanos Menéndez se van contra Ryan Murphy

En la misiva declaran que no pueden creer lo que Netflix está haciendo de la mano el director Ryan Murphy, pues indican que todo es mentira e impreciso sobre lo que cuentan de sus vidas.

“Me decepciona saber que la representación engañosa de Netflix de las tragedias relacionadas con nuestro crimen ha distorsionado la verdad y ha vuelto a poner en la mesa la narrativa que construyó la fiscalía, la cual tenía como fundamento que los hombres no sufrían abusos sexuales y el trauma de la violación no los afectaba de la misma manera que a las mujeres”, exponen.

Cabe recordar que Lyle y Erik fueron sentenciados a cadena perpetua por la muerte de sus padres, quienes en su defensa alegaron que era abusados por su papá y con consentimiento de su madre.

Piden a Netflix contar la verdad

Además, la carta narra que su historia de defensa es genuina porque más gente empezó a hablar de que también fueron víctimas de su padre, pero ahora “Murphy moldea su espantosa narrativa con una vil y grotesca caracterización de Lyle y de mí, acompañada de oscuras calumnias”

“No basta con la verdad? Respetemos la verdad. Qué desalentador es saber que un hombre con poder puede socavar décadas de progreso relacionado con la visibilización de los traumas infantiles. La violencia nunca es la respuesta ni la solución y siempre es trágica”, finalizaron.

