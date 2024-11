Herminia López Santiago, diputada de Morena, se queda dormida en plena sesión ¡Qué ‘agusticidad’!

Vaya nota la que dio la diputada Herminia López Santiago no por sus iniciativas en favor de México o su gente, sino por quedarse dormida en su curul en pleno salón de sesiones en la Cámara de Diputados.

Por redes sociales empezó a correr una foto donde la integrante de Morena se toma una siesta el pasado martes a pesar de estar en horas de trabajo.

Herminia López Santiago explica lo sucedido

Luego de que se viralizara la imagen de Herminia Lopez Santiago durmiendo en tiempo laboral, la misma diputada morenista explicó que se empezó sentir mal y por eso le ganó el sueño.

“Sí sentí que se me bajó la presión, me sentí mal, pero ya andaba yo en varios ajetreos, me senté a contestar un mensaje y sentí como que me echaron agua caliente (en el rostro)”, declaró.

Al cuestionarla si ya había ido al servicio médico, la legisladora expuso que tenía la intención de asistir pero pensó que no teñía nada grave de salud: “Ya estoy mejor, yo me levanté a las 3 de la mañana para venir acá, a las 3 de la mañana y prácticamente no dormimos ayer”, finalizó.

Herminia López Santiago no se salvó de las críticas

La diputada plurinominal de Oaxaca, a pesar de su explicación del por qué se quedó dormida en su curul, no se salvó de las críticas de los cibernautas.

“Ojalá vaya al ISSSTE para que la chequen, no vaya a ser”, “Qué pinc&$ horror de gente, mantenidos del bienestar”, “¿Cómo es posible que esa señora sea Diputada Federal?”, “Jajaja, quién fuera diputada de Morena para cobrar y hacerse pdjo en la chamba” y “Prefiero la de ‘estoy agotada’ al ‘se me bajó la presión’. Sería hasta más respetable”, fueron parte de los comentarios.

