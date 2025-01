Hija de Demi Moore asegura que su madre no ignoró a Kylie Jenner en los Golden Globes 2025

La hija de Demi Moore, Tallulah Willis ha salido a defender el supuesto desaire de su madre hacia Kylie Jenner.

La joven de 30 años compartió a través de Instagram momentos en el Moore se llevó a casa una victoria por su papel en "The Substance" y después compartió su explicación sobre el incidente de su madre con la influencer.

Willis explicando la conexión de su familia con Elle Fanning, que estaba sentada en una mesa con Jenner dentro de la ceremonia en el Hotel Beverly Hilton.

"Pasamos el año nuevo con Elle, así que (mi madre) conectarse con ella después de una victoria fue algo muy orgánico de hacer", compartió la hija de Moore y Bruce Willis.

